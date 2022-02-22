Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20220222/il-112v-1774222991.html
В России приостановили работы по созданию Ил-112В, сообщил источник
В России приостановили работы по созданию Ил-112В, сообщил источник - РИА Новости, 22.02.2022
В России приостановили работы по созданию Ил-112В, сообщил источник
В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:02
2022-02-22T04:02
новое оружие россии
юрий борисов (вице-премьер)
россия
кубинка
донбасс
ил-112в
армия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750430291_63:0:3683:2036_1920x0_80_0_0_0dba9ca0c070f06f56c993c786b4ae33.jpg
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Источник уточнил, что также приостановлены работы по сборке на ВАСО второго и третьего летных образцов Ил-112В. Он добавил, что "решение о продолжении работ будет приниматься госзаказчиком по итогам расследования".Как отметил РИА Новости другой источник в "оборонке", приближается очередной этап опытно-конструкторских работ по самолету Ил-112 (заказчик - Минобороны), однако по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру."Чтобы не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств, ход реализации проекта поставили на паузу до выводов комиссии, оформив это документально", - пояснил он.Собеседник добавил, что это также позволит избежать взаимных юридических и финансовых претензий внутри кооперации из-за изменения сроков."После завершения работы комиссии, с учетом выводов, работа будет продолжена", - сообщил источник.В подмосковной Кубинке 17 августа 2021 года потерпел катастрофу первый опытный образец самолета. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер. Как сообщалось ранее, второй опытный образец Ил-112В проходил прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты (они же - второй и третий летные) находились в изготовлении.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что проблемы с недостаточной грузоподъемностью военно-транспортного самолета Ил-112В из-за слишком тяжелой конструкции были решены, а потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220210/polet-1771982090.html
https://ria.ru/20220208/dron-1771620089.html
https://ria.ru/20220221/pentagon-1773574545.html
россия
кубинка
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750430291_968:0:3683:2036_1920x0_80_0_0_1117b5fd6f66289c4cda8fa24ad08d45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий борисов (вице-премьер), россия, кубинка, донбасс, ил-112в, армия, безопасность
04:02 22.02.2022
 
В России приостановили работы по созданию Ил-112В, сообщил источник

В ОПК сообщили, что в России приостановили работы по созданию Ил-112В

© Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанкНовый российский военно-транспортный самолет Ил-112В
Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В
© Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Принято решение с 9 февраля приостановить работы по госконтракту, предусматривающему создание перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Работы по самолету приостановлены до завершения работы комиссии по расследованию причин катастрофы первого опытного образца воздушного судна, которая произошла летом прошлого года в Кубинке", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что также приостановлены работы по сборке на ВАСО второго и третьего летных образцов Ил-112В. Он добавил, что "решение о продолжении работ будет приниматься госзаказчиком по итогам расследования".
Как отметил РИА Новости другой источник в "оборонке", приближается очередной этап опытно-конструкторских работ по самолету Ил-112 (заказчик - Минобороны), однако по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру.
"Чтобы не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств, ход реализации проекта поставили на паузу до выводов комиссии, оформив это документально", - пояснил он.
Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 Премьер - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 03:40Новое оружие России
Источник: А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС
Собеседник добавил, что это также позволит избежать взаимных юридических и финансовых претензий внутри кооперации из-за изменения сроков.
"После завершения работы комиссии, с учетом выводов, работа будет продолжена", - сообщил источник.
В подмосковной Кубинке 17 августа 2021 года потерпел катастрофу первый опытный образец самолета. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер. Как сообщалось ранее, второй опытный образец Ил-112В проходил прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты (они же - второй и третий летные) находились в изготовлении.
Автоматический перехватчик малоразмерных беспилотных летательных аппаратов Волк-18 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 10:33
В Самаре начались испытания дрона-перехватчика "Волк-18"
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что проблемы с недостаточной грузоподъемностью военно-транспортного самолета Ил-112В из-за слишком тяжелой конструкции были решены, а потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
"Мы слишком рискуем". В США признали превосходство российской армии
Опубликовано: Никита Стома
 
Новое оружие РоссииЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияКубинкаДонбассИЛ-112ВАрмияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала