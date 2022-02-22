https://ria.ru/20220222/il-112v-1774222991.html

В России приостановили работы по созданию Ил-112В, сообщил источник

В России приостановили работы по созданию Ил-112В, сообщил источник - РИА Новости, 22.02.2022

В России приостановили работы по созданию Ил-112В, сообщил источник

В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:02

2022-02-22T04:02

2022-02-22T04:02

новое оружие россии

юрий борисов (вице-премьер)

россия

кубинка

донбасс

ил-112в

армия

безопасность

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. В России приостановлены работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Источник уточнил, что также приостановлены работы по сборке на ВАСО второго и третьего летных образцов Ил-112В. Он добавил, что "решение о продолжении работ будет приниматься госзаказчиком по итогам расследования".Как отметил РИА Новости другой источник в "оборонке", приближается очередной этап опытно-конструкторских работ по самолету Ил-112 (заказчик - Минобороны), однако по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы как по двигателю, так и по планеру."Чтобы не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств, ход реализации проекта поставили на паузу до выводов комиссии, оформив это документально", - пояснил он.Собеседник добавил, что это также позволит избежать взаимных юридических и финансовых претензий внутри кооперации из-за изменения сроков."После завершения работы комиссии, с учетом выводов, работа будет продолжена", - сообщил источник.В подмосковной Кубинке 17 августа 2021 года потерпел катастрофу первый опытный образец самолета. Погибли три испытателя - два летчика и бортинженер. Как сообщалось ранее, второй опытный образец Ил-112В проходил прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты (они же - второй и третий летные) находились в изготовлении.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой пять тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.В сентябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что проблемы с недостаточной грузоподъемностью военно-транспортного самолета Ил-112В из-за слишком тяжелой конструкции были решены, а потребность Вооруженных сил России в самолетах типа Ил-112В превышает 100 единиц.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220210/polet-1771982090.html

https://ria.ru/20220208/dron-1771620089.html

https://ria.ru/20220221/pentagon-1773574545.html

россия

кубинка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

юрий борисов (вице-премьер), россия, кубинка, донбасс, ил-112в, армия, безопасность