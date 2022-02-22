https://ria.ru/20220222/hanks-1774064329.html
Том Хэнкс сыграет в новом фильме режиссера и сценариста "Форреста Гампа"
Том Хэнкс сыграет в новом фильме режиссера и сценариста "Форреста Гампа" - РИА Новости, 22.02.2022
Том Хэнкс сыграет в новом фильме режиссера и сценариста "Форреста Гампа"
Том Хэнкс сыграет в новом фильме Роберта Земекиса, сообщает Deadline. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:55
2022-02-22T04:55
2022-02-22T04:55
культура
кино и сериалы
новости культуры
том хэнкс
роберт земекис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/88/1528548842_0:51:1200:726_1920x0_80_0_0_43ebe3a4b3dd665c1410b6e8f8e9683e.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Том Хэнкс сыграет в новом фильме Роберта Земекиса, сообщает Deadline. Режиссер экранизирует графический роман Ричарда МакГуайра "Здесь". Он также вместе с Эриком Ротом напишет сценарий. События в произведении разворачиваются в одном помещении. В книге рассказывается о том, что происходило в этой комната на протяжении нескольких лет. Трио уже работало вместе. Хэнкс исполнил главную роль в культовом фильме Земекиса "Форрест Гамп", а Рот создал скрипт. Картина вышла в 1994 году и была удостоена многочисленных наград. Например, лента получила шесть премий "Оскар", в том числе Земекису вручили приз за режиссуру, Роту за сценарий, а Хэнксу за лучшую мужскую роль. Рот участвовал как сценарист в создании фильмов: "Дюна" Дени Вильнева, "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Загадочная история Бенджамина Баттона" Дэвида Финчера и многих других. Среди последних работ Земекиса ленты "Союзники", "Ведьмы", "Удивительный мир Марвена". Он также снял легендарную фантастическую комедию "Назад в будущее". Хэнкс известен по фильмам "Неспящие в Сиэтле", "Аполлон-13", "Спасти рядового Райана", "Зеленая миля" и другим. Когда состоится премьера нового совместного проекта Хэнкса, Земекиса и Рота, пока не объявлялось.
https://ria.ru/20220120/hanks-1768579319.html
https://ria.ru/20220221/cyrano-1772930206.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/88/1528548842_84:0:1117:775_1920x0_80_0_0_ec5fc5236dacc46b798d78acbfc9c5a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, роберт земекис
Том Хэнкс сыграет в новом фильме режиссера и сценариста "Форреста Гампа"
Том Хэнкс сыграет в новом фильме Роберта Земекиса, режиссера "Форреста Гампа"
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Том Хэнкс сыграет в новом фильме Роберта Земекиса, сообщает
Deadline.
Режиссер экранизирует графический роман Ричарда МакГуайра "Здесь". Он также вместе с Эриком Ротом напишет сценарий.
События в произведении разворачиваются в одном помещении. В книге рассказывается о том, что происходило в этой комната на протяжении нескольких лет.
Трио уже работало вместе. Хэнкс исполнил главную роль в культовом фильме Земекиса "Форрест Гамп", а Рот создал скрипт. Картина вышла в 1994 году и была удостоена многочисленных наград. Например, лента получила шесть премий "Оскар", в том числе Земекису вручили приз за режиссуру, Роту за сценарий, а Хэнксу за лучшую мужскую роль.
Рот участвовал как сценарист в создании фильмов: "Дюна" Дени Вильнева, "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Загадочная история Бенджамина Баттона" Дэвида Финчера и многих других.
Среди последних работ Земекиса ленты "Союзники", "Ведьмы", "Удивительный мир Марвена". Он также снял легендарную фантастическую комедию "Назад в будущее".
Хэнкс известен по фильмам "Неспящие в Сиэтле", "Аполлон-13", "Спасти рядового Райана", "Зеленая миля" и другим.
Когда состоится премьера нового совместного проекта Хэнкса, Земекиса и Рота, пока не объявлялось.
Опубликовано: Елена Громова