https://ria.ru/20220222/hanks-1774064329.html

Том Хэнкс сыграет в новом фильме режиссера и сценариста "Форреста Гампа"

Том Хэнкс сыграет в новом фильме режиссера и сценариста "Форреста Гампа" - РИА Новости, 22.02.2022

Том Хэнкс сыграет в новом фильме режиссера и сценариста "Форреста Гампа"

Том Хэнкс сыграет в новом фильме Роберта Земекиса, сообщает Deadline. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T04:55

2022-02-22T04:55

2022-02-22T04:55

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новости культуры

том хэнкс

роберт земекис

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Том Хэнкс сыграет в новом фильме Роберта Земекиса, сообщает Deadline. Режиссер экранизирует графический роман Ричарда МакГуайра "Здесь". Он также вместе с Эриком Ротом напишет сценарий. События в произведении разворачиваются в одном помещении. В книге рассказывается о том, что происходило в этой комната на протяжении нескольких лет. Трио уже работало вместе. Хэнкс исполнил главную роль в культовом фильме Земекиса "Форрест Гамп", а Рот создал скрипт. Картина вышла в 1994 году и была удостоена многочисленных наград. Например, лента получила шесть премий "Оскар", в том числе Земекису вручили приз за режиссуру, Роту за сценарий, а Хэнксу за лучшую мужскую роль. Рот участвовал как сценарист в создании фильмов: "Дюна" Дени Вильнева, "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Загадочная история Бенджамина Баттона" Дэвида Финчера и многих других. Среди последних работ Земекиса ленты "Союзники", "Ведьмы", "Удивительный мир Марвена". Он также снял легендарную фантастическую комедию "Назад в будущее". Хэнкс известен по фильмам "Неспящие в Сиэтле", "Аполлон-13", "Спасти рядового Райана", "Зеленая миля" и другим. Когда состоится премьера нового совместного проекта Хэнкса, Земекиса и Рота, пока не объявлялось.

https://ria.ru/20220120/hanks-1768579319.html

https://ria.ru/20220221/cyrano-1772930206.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, роберт земекис