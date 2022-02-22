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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220222/hanks-1774064329.html
Том Хэнкс сыграет в новом фильме режиссера и сценариста "Форреста Гампа"
Том Хэнкс сыграет в новом фильме режиссера и сценариста "Форреста Гампа" - РИА Новости, 22.02.2022
Том Хэнкс сыграет в новом фильме режиссера и сценариста "Форреста Гампа"
Том Хэнкс сыграет в новом фильме Роберта Земекиса, сообщает Deadline. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T04:55
2022-02-22T04:55
культура
кино и сериалы
новости культуры
том хэнкс
роберт земекис
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Том Хэнкс сыграет в новом фильме Роберта Земекиса, сообщает Deadline. Режиссер экранизирует графический роман Ричарда МакГуайра "Здесь". Он также вместе с Эриком Ротом напишет сценарий. События в произведении разворачиваются в одном помещении. В книге рассказывается о том, что происходило в этой комната на протяжении нескольких лет. Трио уже работало вместе. Хэнкс исполнил главную роль в культовом фильме Земекиса "Форрест Гамп", а Рот создал скрипт. Картина вышла в 1994 году и была удостоена многочисленных наград. Например, лента получила шесть премий "Оскар", в том числе Земекису вручили приз за режиссуру, Роту за сценарий, а Хэнксу за лучшую мужскую роль. Рот участвовал как сценарист в создании фильмов: "Дюна" Дени Вильнева, "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Загадочная история Бенджамина Баттона" Дэвида Финчера и многих других. Среди последних работ Земекиса ленты "Союзники", "Ведьмы", "Удивительный мир Марвена". Он также снял легендарную фантастическую комедию "Назад в будущее". Хэнкс известен по фильмам "Неспящие в Сиэтле", "Аполлон-13", "Спасти рядового Райана", "Зеленая миля" и другим. Когда состоится премьера нового совместного проекта Хэнкса, Земекиса и Рота, пока не объявлялось.
https://ria.ru/20220120/hanks-1768579319.html
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кино и сериалы, новости культуры, том хэнкс, роберт земекис
04:55 22.02.2022
 
Том Хэнкс сыграет в новом фильме режиссера и сценариста "Форреста Гампа"

Том Хэнкс сыграет в новом фильме Роберта Земекиса, режиссера "Форреста Гампа"

© Paramount Pictures (1994)Кадр из фильма "Форрест Гамп"
Кадр из фильма Форрест Гамп
© Paramount Pictures (1994)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Том Хэнкс сыграет в новом фильме Роберта Земекиса, сообщает Deadline.
Режиссер экранизирует графический роман Ричарда МакГуайра "Здесь". Он также вместе с Эриком Ротом напишет сценарий.
События в произведении разворачиваются в одном помещении. В книге рассказывается о том, что происходило в этой комната на протяжении нескольких лет.
Трио уже работало вместе. Хэнкс исполнил главную роль в культовом фильме Земекиса "Форрест Гамп", а Рот создал скрипт. Картина вышла в 1994 году и была удостоена многочисленных наград. Например, лента получила шесть премий "Оскар", в том числе Земекису вручили приз за режиссуру, Роту за сценарий, а Хэнксу за лучшую мужскую роль.
Рот участвовал как сценарист в создании фильмов: "Дюна" Дени Вильнева, "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Загадочная история Бенджамина Баттона" Дэвида Финчера и многих других.
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Хэнкс известен по фильмам "Неспящие в Сиэтле", "Аполлон-13", "Спасти рядового Райана", "Зеленая миля" и другим.
Когда состоится премьера нового совместного проекта Хэнкса, Земекиса и Рота, пока не объявлялось.
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Опубликовано: Елена Громова
 
КультураКино и сериалыНовости культурыТом ХэнксРоберт Земекис
 
 
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