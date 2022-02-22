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МИД Грузии осудил признание Россией ДНР и ЛНР

МИД Грузии осудил признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

МИД Грузии осудил признание Россией ДНР и ЛНР

Глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани назвал в Twitter решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик нарушением... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:16

2022-02-22T00:16

2022-02-22T05:02

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ТБИЛИСИ, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани назвал в Twitter решение России о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик нарушением принципов международного права и призвал международных партнеров к реагированию.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Похожий твит написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили: "Признание Россией Донецка и Луганска является очередным шагом, направленным против основополагающих принципов международного права и, к сожалению, повторяющим оккупацию грузинских территорий в 2008 году. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года - во время президентства Михаила Саакашвили - обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

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