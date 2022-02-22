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Вопрос установления границ ДНР и ЛНР еще будет решаться, заявили в МИД
Вопрос установления границ ДНР и ЛНР еще будет решаться, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Вопрос установления границ ДНР и ЛНР еще будет решаться, заявили в МИД
Вопрос установления границ ДНР и ЛНР будет еще решаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:29
2022-02-22T17:50
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вопрос установления границ ДНР и ЛНР будет еще решаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Здесь необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, и поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Все остальное - и развитие государственности, установление дипломатических отношений - дело будущего. Посмотрите какое большое количество государств - и демократических, и те, которые может быть не являются демократическими с точки зрения запада, но и западные демократически страны, являющиеся суверенными, входящими в ООН, не решили до сих пор свои вопросы с границами, с такими же суверенными государствами. Поэтому ничего тут такого удивительного, что бывают суверенные страны, государства, у которых не решен или просто не зафиксированы границы - сплошь и рядом. В том числе речь идет о крупнейших странах. Поэтому это все вопрос будущего, который будет решаться", - сказала она в эфире телеканала "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом).Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.*СМИ признано выполняющим функции иностранного агента
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2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), признание днр и лнр в россии
17:29 22.02.2022 (обновлено: 17:50 22.02.2022)
 
Вопрос установления границ ДНР и ЛНР еще будет решаться, заявили в МИД

В МИД заявили, что вопрос установления границ ДНР и ЛНР еще будет решаться

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Вопрос установления границ ДНР и ЛНР будет еще решаться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Здесь необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, и поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Все остальное - и развитие государственности, установление дипломатических отношений - дело будущего. Посмотрите какое большое количество государств - и демократических, и те, которые может быть не являются демократическими с точки зрения запада, но и западные демократически страны, являющиеся суверенными, входящими в ООН, не решили до сих пор свои вопросы с границами, с такими же суверенными государствами. Поэтому ничего тут такого удивительного, что бывают суверенные страны, государства, у которых не решен или просто не зафиксированы границы - сплошь и рядом. В том числе речь идет о крупнейших странах. Поэтому это все вопрос будущего, который будет решаться", - сказала она в эфире телеканала "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
17:11В мире
Глава ДНР призвал не торопиться в вопросе границ республик Донбасса
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
*СМИ признано выполняющим функции иностранного агента
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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