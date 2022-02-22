https://ria.ru/20220222/granitsy-1774381542.html
Вопрос границ ДНР и ЛНР будет урегулирован позже, заявил Пушилин
Вопрос границ ДНР и ЛНР будет урегулирован позже, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.02.2022
Вопрос границ ДНР и ЛНР будет урегулирован позже, заявил Пушилин
Вопрос границ Донецкой и Луганской народных республик будет урегулирован позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:11
2022-02-22T16:11
2022-02-22T17:05
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
россия
нато
ростовская область
киев
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_0:117:2896:1746_1920x0_80_0_0_8f550e191e2e9b4151ad126f0337986c.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Вопрос границ Донецкой и Луганской народных республик будет урегулирован позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Этот вопрос (границ ДНР, ЛНР) непростой. <...> Я бы просто не забегал вперед", — сказал он в эфире канала "Россия 24".В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220222/ukraina-1774381381.html
https://ria.ru/20220222/granitsy-1774331090.html
россия
ростовская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_fe8eac5a36afb11806662d0a1d25fc4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, россия, нато, ростовская область, киев, признание днр и лнр в россии
16:11 22.02.2022 (обновлено: 17:05 22.02.2022)
Вопрос границ ДНР и ЛНР будет урегулирован позже, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что вопрос границ республик Донбасса будет урегулирован позже