https://ria.ru/20220222/granitsy-1774381542.html

Вопрос границ ДНР и ЛНР будет урегулирован позже, заявил Пушилин

Вопрос границ ДНР и ЛНР будет урегулирован позже, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.02.2022

Вопрос границ ДНР и ЛНР будет урегулирован позже, заявил Пушилин

Вопрос границ Донецкой и Луганской народных республик будет урегулирован позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:11

2022-02-22T16:11

2022-02-22T17:05

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Вопрос границ Донецкой и Луганской народных республик будет урегулирован позже, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Этот вопрос (границ ДНР, ЛНР) непростой. <...> Я бы просто не забегал вперед", — сказал он в эфире канала "Россия 24".В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/ukraina-1774381381.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, россия, нато, ростовская область, киев, признание днр и лнр в россии