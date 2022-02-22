https://ria.ru/20220222/granitsy-1774331090.html

В Кремле ответили на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР

В Кремле ответили на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

В Кремле ответили на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР

При признании Россией независимости ДНР и ЛНР речь идет о тех границах, в которых они себя провозглашали, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:49

2022-02-22T13:49

2022-02-22T14:33

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. При признании Россией независимости ДНР и ЛНР речь идет о тех границах, в которых они себя провозглашали, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."В тех границах, в которых они себя провозглашали", - заявил Песков, отвечая на вопрос, о каких границах при признании независимости ДНР и ЛНР идет речь - о текущих фактических или границах Луганской и Донецкой областей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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Ольга Маркова

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