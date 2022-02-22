https://ria.ru/20220222/granitsy-1774331090.html
В Кремле ответили на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
В Кремле ответили на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
В Кремле ответили на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
При признании Россией независимости ДНР и ЛНР речь идет о тех границах, в которых они себя провозглашали, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:49
2022-02-22T13:49
2022-02-22T14:33
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
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луганская народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. При признании Россией независимости ДНР и ЛНР речь идет о тех границах, в которых они себя провозглашали, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."В тех границах, в которых они себя провозглашали", - заявил Песков, отвечая на вопрос, о каких границах при признании независимости ДНР и ЛНР идет речь - о текущих фактических или границах Луганской и Донецкой областей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий песков, луганская народная республика, донецкая народная республика, донецкая область
13:49 22.02.2022 (обновлено: 14:33 22.02.2022)
В Кремле ответили на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что ЛНР и ДНР признают в границах провозглашения