https://ria.ru/20220222/granitsy-1774218664.html

Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними"

Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними" - РИА Новости, 22.02.2022

Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса главы государства, что международно-признанные границы Украины останутся прежними. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T03:03

2022-02-22T03:03

2022-02-22T06:50

в мире

владимир зеленский

киев

украина

россия

"нормандская четверка"

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772769439_0:0:3617:2034_1920x0_80_0_0_6320d6bb0071803726a8dde5fc5ab39f.jpg

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса главы государства, что международно-признанные границы Украины останутся прежними."У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ", - сказал Зеленский в своем видеообращении к гражданам.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

киев

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир зеленский, киев, украина, россия, "нормандская четверка", донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, признание днр и лнр в россии