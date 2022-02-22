https://ria.ru/20220222/granitsy-1774218664.html
Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними"
Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними" - РИА Новости, 22.02.2022
Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса главы государства, что международно-признанные границы Украины останутся прежними. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T03:03
2022-02-22T03:03
2022-02-22T06:50
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram офиса главы государства, что международно-признанные границы Украины останутся прежними."У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ", - сказал Зеленский в своем видеообращении к гражданам.Президент России Владимир Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, киев, украина, россия, "нормандская четверка", донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, признание днр и лнр в россии
03:03 22.02.2022 (обновлено: 06:50 22.02.2022)
Зеленский заявил, что границы Украины "останутся прежними"
Президент Украины Зеленский: границы страны будут прежними, несмотря на действия России