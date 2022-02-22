https://ria.ru/20220222/granitsa-1774441046.html

Путин: Россия признала конституции ЛНР и ДНР, где указаны их границы

Путин: Россия признала конституции ЛНР и ДНР, где указаны их границы - РИА Новости, 22.02.2022

Путин: Россия признала конституции ЛНР и ДНР, где указаны их границы

Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в конституциях республик, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:31

2022-02-22T19:31

2022-02-22T20:31

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в конституциях республик, заявил президент Владимир Путин."Теперь что касается границ. В каких границах мы будем признавать эти республики. Ну, мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", — сказал он журналистам.При этом российский лидер отметил, что рассчитывает, что все спорные вопросы будут решены во время переговоров руководства республик с Киевом."К сожалению, на данный момент времени, мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются, и, больше того, они имеют тенденцию к обострению", — добавил Путин.По его словам, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения."Что же дальше ждать? Ждать продолжения этого издевательства над людьми? Этого геноцида", — указал глав государства.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: РФ признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях Россия, признав ДНР и ЛНР, признала все их документы, в том числе и конституцию, где указаны границы этих республик, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. "Теперь что касается границ. В каких границах мы будем признавать эти республики. Ну, мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Ну мы рассчитываем, я это подчеркиваю, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", - сказал Путин журналистам. 2022-02-22T19:31 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, владимир путин, политика