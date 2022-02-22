Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/granitsa-1774441046.html
Путин: Россия признала конституции ЛНР и ДНР, где указаны их границы
Путин: Россия признала конституции ЛНР и ДНР, где указаны их границы - РИА Новости, 22.02.2022
Путин: Россия признала конституции ЛНР и ДНР, где указаны их границы
Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в конституциях республик, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:31
2022-02-22T20:31
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774447658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b5095756290756b24c403c265081a25.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в конституциях республик, заявил президент Владимир Путин."Теперь что касается границ. В каких границах мы будем признавать эти республики. Ну, мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", — сказал он журналистам.При этом российский лидер отметил, что рассчитывает, что все спорные вопросы будут решены во время переговоров руководства республик с Киевом."К сожалению, на данный момент времени, мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются, и, больше того, они имеют тенденцию к обострению", — добавил Путин.По его словам, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения."Что же дальше ждать? Ждать продолжения этого издевательства над людьми? Этого геноцида", — указал глав государства.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: РФ признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях
Россия, признав ДНР и ЛНР, признала все их документы, в том числе и конституцию, где указаны границы этих республик, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. "Теперь что касается границ. В каких границах мы будем признавать эти республики. Ну, мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Ну мы рассчитываем, я это подчеркиваю, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", - сказал Путин журналистам.
2022-02-22T19:31
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774447658_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_06c0ba602f1584439f691f040c0556f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, владимир путин, политика
19:31 22.02.2022 (обновлено: 20:31 22.02.2022)
 
Путин: Россия признала конституции ЛНР и ДНР, где указаны их границы

Президент Путин: Россия признала конституции ЛНР и ДНР, где указаны границы республик

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в конституциях республик, заявил президент Владимир Путин.
"Теперь что касается границ. В каких границах мы будем признавать эти республики. Ну, мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", — сказал он журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
При этом российский лидер отметил, что рассчитывает, что все спорные вопросы будут решены во время переговоров руководства республик с Киевом.
"К сожалению, на данный момент времени, мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются, и, больше того, они имеют тенденцию к обострению", — добавил Путин.
По его словам, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения.
"Что же дальше ждать? Ждать продолжения этого издевательства над людьми? Этого геноцида", — указал глав государства.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала