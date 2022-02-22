https://ria.ru/20220222/germaniya-1774284852.html

В Германии бизнесмена обвинили в незаконной торговле с Россией

В Германии бизнесмена обвинили в незаконной торговле с Россией - РИА Новости, 22.02.2022

В Германии бизнесмена обвинили в незаконной торговле с Россией

В ФРГ выдвинуты обвинения против немецкого бизнесмена, который противоправно продавал в Россию товары, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:48

2022-02-22T11:48

2022-02-22T11:48

германия

россия

саксония

дрезден

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg

БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. В ФРГ выдвинуты обвинения против немецкого бизнесмена, который противоправно продавал в Россию товары, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РИА Новости."Девятого февраля 2021 года федеральная прокуратура предъявила обвинения в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда в Дрездене против гражданина Германии Александера С. Имеется достаточно подозрений в отношении обвиняемого в нарушении Закона о контроле над военным оружием путем попытки содействовать производству химического оружия. Он также обвиняется в коммерческих нарушениях Закона о внешней торговле. В десяти случаях он, как утверждается, экспортировал товары без необходимой лицензии. В другом случае его обвиняют в нарушении запрета на продажу и в том, что он действовал в пользу секретной службы иностранной державы", - говорится в сообщении.По данным следствия, Александер С. является единственным управляющим директором торговой фирмы в Саксонии, имел деловые отношения с компанией, базирующейся в России. Через эту компанию "российские спецслужбы контролировали конспиративную сеть закупок с целью замаскировать реальных конечных потребителей в военной промышленности", говорится в сообщении федеральной прокуратуры ФРГ.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774252053.html

германия

россия

саксония

дрезден

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

германия, россия, саксония, дрезден, экономика, в мире