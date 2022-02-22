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В Германии бизнесмена обвинили в незаконной торговле с Россией
В Германии бизнесмена обвинили в незаконной торговле с Россией - РИА Новости, 22.02.2022
В Германии бизнесмена обвинили в незаконной торговле с Россией
В ФРГ выдвинуты обвинения против немецкого бизнесмена, который противоправно продавал в Россию товары, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:48
2022-02-22T11:48
германия
россия
саксония
дрезден
экономика
в мире
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БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. В ФРГ выдвинуты обвинения против немецкого бизнесмена, который противоправно продавал в Россию товары, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РИА Новости."Девятого февраля 2021 года федеральная прокуратура предъявила обвинения в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда в Дрездене против гражданина Германии Александера С. Имеется достаточно подозрений в отношении обвиняемого в нарушении Закона о контроле над военным оружием путем попытки содействовать производству химического оружия. Он также обвиняется в коммерческих нарушениях Закона о внешней торговле. В десяти случаях он, как утверждается, экспортировал товары без необходимой лицензии. В другом случае его обвиняют в нарушении запрета на продажу и в том, что он действовал в пользу секретной службы иностранной державы", - говорится в сообщении.По данным следствия, Александер С. является единственным управляющим директором торговой фирмы в Саксонии, имел деловые отношения с компанией, базирующейся в России. Через эту компанию "российские спецслужбы контролировали конспиративную сеть закупок с целью замаскировать реальных конечных потребителей в военной промышленности", говорится в сообщении федеральной прокуратуры ФРГ.
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Екатерина Зайцева
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германия, россия, саксония, дрезден, экономика, в мире
11:48 22.02.2022
 
В Германии бизнесмена обвинили в незаконной торговле с Россией

В ФРГ выдвинули обвинения против бизнесмена, который незаконно торговал с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии
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БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. В ФРГ выдвинуты обвинения против немецкого бизнесмена, который противоправно продавал в Россию товары, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РИА Новости.
"Девятого февраля 2021 года федеральная прокуратура предъявила обвинения в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда в Дрездене против гражданина Германии Александера С. Имеется достаточно подозрений в отношении обвиняемого в нарушении Закона о контроле над военным оружием путем попытки содействовать производству химического оружия. Он также обвиняется в коммерческих нарушениях Закона о внешней торговле. В десяти случаях он, как утверждается, экспортировал товары без необходимой лицензии. В другом случае его обвиняют в нарушении запрета на продажу и в том, что он действовал в пользу секретной службы иностранной державы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Александер С. является единственным управляющим директором торговой фирмы в Саксонии, имел деловые отношения с компанией, базирующейся в России. Через эту компанию "российские спецслужбы контролировали конспиративную сеть закупок с целью замаскировать реальных конечных потребителей в военной промышленности", говорится в сообщении федеральной прокуратуры ФРГ.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
09:49
В Германии признали бесполезность санкций против России
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ГерманияРоссияСаксонияДрезденЭкономикаВ мире
 
 
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