В Германии бизнесмена обвинили в незаконной торговле с Россией
В ФРГ выдвинули обвинения против бизнесмена, который незаконно торговал с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
БЕРЛИН, 22 фев – РИА Новости. В ФРГ выдвинуты обвинения против немецкого бизнесмена, который противоправно продавал в Россию товары, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РИА Новости.
"Девятого февраля 2021 года федеральная прокуратура предъявила обвинения в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда в Дрездене против гражданина Германии Александера С. Имеется достаточно подозрений в отношении обвиняемого в нарушении Закона о контроле над военным оружием путем попытки содействовать производству химического оружия. Он также обвиняется в коммерческих нарушениях Закона о внешней торговле. В десяти случаях он, как утверждается, экспортировал товары без необходимой лицензии. В другом случае его обвиняют в нарушении запрета на продажу и в том, что он действовал в пользу секретной службы иностранной державы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Александер С. является единственным управляющим директором торговой фирмы в Саксонии, имел деловые отношения с компанией, базирующейся в России. Через эту компанию "российские спецслужбы контролировали конспиративную сеть закупок с целью замаскировать реальных конечных потребителей в военной промышленности", говорится в сообщении федеральной прокуратуры ФРГ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева