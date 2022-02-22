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https://ria.ru/20220222/gaz-1774391389.html
США поддержали решение приостановить сертификацию "Северного потока — 2"
США поддержали решение приостановить сертификацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.02.2022
США поддержали решение приостановить сертификацию "Северного потока — 2"
Администрация США приветствует объявленное во вторник властями ФРГ решение приостановить сертификацию российского газопровода "Северный поток 2", заявила... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:41
2022-02-22T16:55
северный поток — 2
признание днр и лнр в россии
экономика
петер альтмайер
ангела меркель
москва
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Администрация США приветствует объявленное во вторник властями ФРГ решение приостановить сертификацию российского газопровода "Северный поток 2", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы находились в тесных консультациях с Германией этой ночью и приветствуем их заявление. Наши собственные меры последуют сегодня", - написала Псаки в своём аккаунте в Twitter, комментируя объявленный правительством ФРГ шаг в отношении российского газопровода.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.Германия в 2021 году приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северный поток 2", чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от его лица. В конце января "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока 2" в водах Германии. Головной офис Gas for Europe расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства, сертификация оператора участка газопровода возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки там назвать затруднились.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Судьба трубопровода "Северный поток 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html
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Мадина Моргоева
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северный поток — 2, признание днр и лнр в россии, экономика, петер альтмайер, ангела меркель, москва, сша, россия, анналена бербок, газпром, мид германии, nord stream 2 ag
16:41 22.02.2022 (обновлено: 16:55 22.02.2022)
 
США поддержали решение приостановить сертификацию "Северного потока — 2"

США приветствовали решение Германии приостановить сертификацию "Северного потока — 2"

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Администрация США приветствует объявленное во вторник властями ФРГ решение приостановить сертификацию российского газопровода "Северный поток 2", заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы находились в тесных консультациях с Германией этой ночью и приветствуем их заявление. Наши собственные меры последуют сегодня", - написала Псаки в своём аккаунте в Twitter, комментируя объявленный правительством ФРГ шаг в отношении российского газопровода.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.
Германия в 2021 году приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода "Северный поток 2", чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от его лица. В конце января "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока 2" в водах Германии. Головной офис Gas for Europe расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства, сертификация оператора участка газопровода возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки там назвать затруднились.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Последняя битва за русский газ началась
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Судьба трубопровода "Северный поток 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 03:20
Украинский генерал сравнил Зеленского с Наполеоном
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Северный поток — 2Признание ДНР и ЛНР в РоссииЭкономикаПетер АльтмайерАнгела МеркельМоскваСШАРоссияАнналена БербокГазпромМИД ГерманииNord Stream 2 AG
 
 
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