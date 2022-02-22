https://ria.ru/20220222/gaz-1774370548.html

В Германии призвали снижать зависимость от поставок газа из России

В Германии призвали снижать зависимость от поставок газа из России - РИА Новости, 22.02.2022

В Германии призвали снижать зависимость от поставок газа из России

Германия должна снижать одностороннюю зависимость от России как поставщика газа, который показал свою "геополитическую неблагонадежность", заявил министр... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:49

2022-02-22T15:49

2022-02-22T15:49

природный газ

экономика

владимир путин

донецкая народная республика

газпром

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Германия должна снижать одностороннюю зависимость от России как поставщика газа, который показал свою "геополитическую неблагонадежность", заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Односторонняя зависимость от одного поставщика, который в последние недели и месяцы показал себя геополитически неблагонадежным или который играет по своему расчету, ее нужно преодолеть. Этому будет дана оценка в докладе о безопасности снабжения. Цель - как можно быстрее отказаться от ископаемого топлива, в том числе газа. До этого политический надзор за безопасностью снабжения должен быть усилен", - сказал Хабек на пресс-конференции во вторник.Он пояснил, что рынки газа и нефти в Германии отличаются, так как в стране имеется национальный резерв нефти, а рынок газа является "полностью дерегулированным". Хабек отметил, что отсутствие такого контроля со стороны властей "была одной из тяжелейших ошибок" предыдущих правительств.Хабек заявил, что безопасность энергоснабжения обеспечена, несмотря на решение по "Северному потоку — 2", сертификация которого приостановлена. "Если говорить об объемах, то у нас потребности в примерно 90 миллиардов кубометров газа в год. Мощность немецких газохранилищ - 23 миллиардов кубометров газа в случае полного заполнения. Потенциал СПГ для гарантирования поставок зимой имеется. Таким образом снабжение в Германии обеспечено. Другое дело, что нужно быть честными - цены на СПГ дороже. Мы видели это этой зимой, что вопрос цен не учтен в расчете мощностей", - заявил министр."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Российская сторона, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно подчеркивали, что это чисто коммерческий проект, и никакой политики в нем нет.Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом - "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. В конце января стало известно, что Nord Stream 2 AG учредила в Германии "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода в водах Германии.Реакция ФРГ по сертификации газопровода последовала за признанием Россией ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.

https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774353002.html

https://ria.ru/20220222/gaz-1774296396.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362434.html

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Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, владимир путин, донецкая народная республика, газпром, россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия