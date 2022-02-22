Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/gaz-1774296396.html
Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки, заявил Путин
Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022
Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки, заявил Путин
Россия продолжит бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки, будет совершенствовать соответствующую инфраструктуру и наращивать инвестиции в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:19
2022-02-22T12:28
экономика
россия
европа
евросоюз
газпром
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774147622_0:135:2508:1546_1920x0_80_0_0_61c98f846937cb95238c516ee304565b.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия продолжит бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки, будет совершенствовать соответствующую инфраструктуру и наращивать инвестиции в газовый сектор, заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю открытия очередного саммита Форума стран – экспортеров газа."Весьма востребованным на данном этапе становится расширение использования природного газа как одного из наиболее экологически чистых видов топлива. Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - говорится в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин также подчеркнул, что энергетическая модернизация требует взвешенных подходов и тщательного учета национальной специфики."Главной задачей является обеспечение всеобщего доступа к недорогим, устойчивым и современным источникам энергии. Убеждены, что в интересах мирового сообщества обеспечить, чтобы энергопереход не превращался в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков и, тем более, не сопровождался санкционными или иными ограничениями", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774147622_367:0:2491:1593_1920x0_80_0_0_b7b4054358ad1a6e5eb4723e8db6fe42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, европа, евросоюз, газпром, цены на нефть
12:19 22.02.2022 (обновлено: 12:28 22.02.2022)
 
Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки, заявил Путин

Президент Путин: Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия продолжит бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки, будет совершенствовать соответствующую инфраструктуру и наращивать инвестиции в газовый сектор, заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю открытия очередного саммита Форума стран – экспортеров газа.
"Весьма востребованным на данном этапе становится расширение использования природного газа как одного из наиболее экологически чистых видов топлива. Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - говорится в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин также подчеркнул, что энергетическая модернизация требует взвешенных подходов и тщательного учета национальной специфики.
"Главной задачей является обеспечение всеобщего доступа к недорогим, устойчивым и современным источникам энергии. Убеждены, что в интересах мирового сообщества обеспечить, чтобы энергопереход не превращался в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков и, тем более, не сопровождался санкционными или иными ограничениями", - добавил глава государства.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Последняя битва за русский газ началась
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЕвросоюзГазпромЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала