https://ria.ru/20220222/gaz-1774296396.html

Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки, заявил Путин

Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2022

Россия продолжит бесперебойные поставки газа на мировые рынки, заявил Путин

Россия продолжит бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки, будет совершенствовать соответствующую инфраструктуру и наращивать инвестиции в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:19

2022-02-22T12:19

2022-02-22T12:28

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия продолжит бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки, будет совершенствовать соответствующую инфраструктуру и наращивать инвестиции в газовый сектор, заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю открытия очередного саммита Форума стран – экспортеров газа."Весьма востребованным на данном этапе становится расширение использования природного газа как одного из наиболее экологически чистых видов топлива. Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - говорится в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин также подчеркнул, что энергетическая модернизация требует взвешенных подходов и тщательного учета национальной специфики."Главной задачей является обеспечение всеобщего доступа к недорогим, устойчивым и современным источникам энергии. Убеждены, что в интересах мирового сообщества обеспечить, чтобы энергопереход не превращался в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков и, тем более, не сопровождался санкционными или иными ограничениями", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html

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Мадина Моргоева

экономика, россия, европа, евросоюз, газпром, цены на нефть