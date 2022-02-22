https://ria.ru/20220222/frg-1774389947.html

В Германии опровергли сообщения СМИ об отмене встречи Путина с бизнесом

В Германии опровергли сообщения СМИ об отмене встречи Путина с бизнесом - РИА Новости, 22.02.2022

В Германии опровергли сообщения СМИ об отмене встречи Путина с бизнесом

Подготовка к проведению встречи представителей германского бизнеса с российским президентом Владимиром Путиным продолжается, говорится в поступившем РИА Новости РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:36

2022-02-22T16:36

2022-02-22T16:48

обострение ситуации в днр и лнр

германия

признание днр и лнр в россии

в мире

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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Подготовка к проведению встречи представителей германского бизнеса с российским президентом Владимиром Путиным продолжается, говорится в поступившем РИА Новости заявлении Восточного комитета германской экономики.Как отмечается в заявлении, в настоящее время "разрабатываются планы" проведения встречи в текущем году.В то же время местная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что встреча не состоится в марте, как планировалось ранее.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774390691.html

германия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

германия, признание днр и лнр в россии, в мире