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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/frg-1774389947.html
В Германии опровергли сообщения СМИ об отмене встречи Путина с бизнесом
В Германии опровергли сообщения СМИ об отмене встречи Путина с бизнесом - РИА Новости, 22.02.2022
В Германии опровергли сообщения СМИ об отмене встречи Путина с бизнесом
Подготовка к проведению встречи представителей германского бизнеса с российским президентом Владимиром Путиным продолжается, говорится в поступившем РИА Новости РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:36
2022-02-22T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
германия
признание днр и лнр в россии
в мире
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Подготовка к проведению встречи представителей германского бизнеса с российским президентом Владимиром Путиным продолжается, говорится в поступившем РИА Новости заявлении Восточного комитета германской экономики.Как отмечается в заявлении, в настоящее время "разрабатываются планы" проведения встречи в текущем году.В то же время местная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что встреча не состоится в марте, как планировалось ранее.
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2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, признание днр и лнр в россии, в мире
16:36 22.02.2022 (обновлено: 16:48 22.02.2022)
 
В Германии опровергли сообщения СМИ об отмене встречи Путина с бизнесом

Восточный комитет: подготовка встречи Путина немецкого бизнеса с Путиным продолжается

© AP Photo / Markus SchreiberГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Германский бундестаг в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Подготовка к проведению встречи представителей германского бизнеса с российским президентом Владимиром Путиным продолжается, говорится в поступившем РИА Новости заявлении Восточного комитета германской экономики.
Как отмечается в заявлении, в настоящее время "разрабатываются планы" проведения встречи в текущем году.
В то же время местная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что встреча не состоится в марте, как планировалось ранее.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
16:38
Вице-премьер Польши предложил ввести санкции против Путина
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГерманияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ мире
 
 
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