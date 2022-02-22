https://ria.ru/20220222/frg-1774389947.html
В Германии опровергли сообщения СМИ об отмене встречи Путина с бизнесом
В Германии опровергли сообщения СМИ об отмене встречи Путина с бизнесом - РИА Новости, 22.02.2022
В Германии опровергли сообщения СМИ об отмене встречи Путина с бизнесом
Подготовка к проведению встречи представителей германского бизнеса с российским президентом Владимиром Путиным продолжается, говорится в поступившем РИА Новости РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:36
2022-02-22T16:36
2022-02-22T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
германия
признание днр и лнр в россии
в мире
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Подготовка к проведению встречи представителей германского бизнеса с российским президентом Владимиром Путиным продолжается, говорится в поступившем РИА Новости заявлении Восточного комитета германской экономики.Как отмечается в заявлении, в настоящее время "разрабатываются планы" проведения встречи в текущем году.В то же время местная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что встреча не состоится в марте, как планировалось ранее.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774390691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, признание днр и лнр в россии, в мире
16:36 22.02.2022 (обновлено: 16:48 22.02.2022)
В Германии опровергли сообщения СМИ об отмене встречи Путина с бизнесом
Восточный комитет: подготовка встречи Путина немецкого бизнеса с Путиным продолжается