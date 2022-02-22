https://ria.ru/20220222/finlyandiya-1774201076.html
Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР
Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР
Финляндия осуждает признание Россией ЛНР и ДНР, говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:12
2022-02-22T00:12
2022-02-22T00:12
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев — РИА Новости. Финляндия осуждает признание Россией ЛНР и ДНР, говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии.Уточняется, что Финляндия будет отвечать на данные действия России в составе Евросоюза.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, финляндия, лнр, владимир путин
Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР
Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР
ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев — РИА Новости. Финляндия осуждает признание Россией ЛНР и ДНР, говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии.
"Финляндия осуждает односторонние действия России, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Признание сепаратистских регионов на востоке Украины является серьезным нарушением Минских соглашений", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Финляндия будет отвечать на данные действия России в составе Евросоюза.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.