https://ria.ru/20220222/finlyandiya-1774201076.html

Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР

Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР

Финляндия осуждает признание Россией ЛНР и ДНР, говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:12

2022-02-22T00:12

2022-02-22T00:12

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев — РИА Новости. Финляндия осуждает признание Россией ЛНР и ДНР, говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии.Уточняется, что Финляндия будет отвечать на данные действия России в составе Евросоюза.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

в мире, россия, донецкая народная республика, финляндия, лнр, владимир путин