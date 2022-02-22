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Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР
Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР
Финляндия осуждает признание Россией ЛНР и ДНР, говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:12
2022-02-22T00:12
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев — РИА Новости. Финляндия осуждает признание Россией ЛНР и ДНР, говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии.Уточняется, что Финляндия будет отвечать на данные действия России в составе Евросоюза.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Григорий Ивашкин
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в мире, россия, донецкая народная республика, финляндия, лнр, владимир путин
00:12 22.02.2022
 
Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР

Финляндия осудила признание Россией ЛНР и ДНР

© РИА НовостиХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости
Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев — РИА Новости. Финляндия осуждает признание Россией ЛНР и ДНР, говорится в заявлении канцелярии президента Финляндии.
"Финляндия осуждает односторонние действия России, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Признание сепаратистских регионов на востоке Украины является серьезным нарушением Минских соглашений", — говорится в сообщении.
Уточняется, что Финляндия будет отвечать на данные действия России в составе Евросоюза.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Лондон - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:00
Британия объявит санкции против России во вторник из-за признания ЛНР и ДНР
Опубликовано: Григорий Ивашкин
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаФинляндияЛНРВладимир Путин
 
 
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