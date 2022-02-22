Платежи внутри России будут работать без сбоев, заявил эксперт
Эксперт Шуст: платежи внутри России будут работать без сбоев, нет нужды снимать наличные
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Санкционные ограничения для российских банков могут варьироваться от запрета на заимствования за рубежом до закрытия корреспондентских счетов, однако платежи внутри РФ будут проходить без сбоев, им ничего не угрожает, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры.
"Насколько мы понимаем, отключение от SWIFT исключено из обсуждения ответных мер. Тем не менее, на повестке дня сохраняется введение санкций против отдельных банков – эти ограничения могут варьироваться от запрета на заимствования за рубежом до закрытия корреспондентских счетов", - полагает Шуст.
Что же касается внутристрановых платежей, "мы уверены, что никаких сбоев не будет, поэтому снимать наличные с карт и счетов нет необходимости", подчеркнул он.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.
Опубликовано: Мадина Моргоева