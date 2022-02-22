Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/finansy-1774288670.html
Платежи внутри России будут работать без сбоев, заявил эксперт
Платежи внутри России будут работать без сбоев, заявил эксперт - РИА Новости, 22.02.2022
Платежи внутри России будут работать без сбоев, заявил эксперт
Санкционные ограничения для российских банков могут варьироваться от запрета на заимствования за рубежом до закрытия корреспондентских счетов, однако платежи... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:56
2022-02-22T11:56
экономика
технологии
владимир путин
джо байден
луганская народная республика
россия
сша
swift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Санкционные ограничения для российских банков могут варьироваться от запрета на заимствования за рубежом до закрытия корреспондентских счетов, однако платежи внутри РФ будут проходить без сбоев, им ничего не угрожает, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры.Что же касается внутристрановых платежей, "мы уверены, что никаких сбоев не будет, поэтому снимать наличные с карт и счетов нет необходимости", подчеркнул он.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.
https://ria.ru/20220222/finansy-1774283072.html
луганская народная республика
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c7b9667d872ba270ccae554cfad48715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, владимир путин, джо байден, луганская народная республика, россия, сша, swift
11:56 22.02.2022
 
Платежи внутри России будут работать без сбоев, заявил эксперт

Эксперт Шуст: платежи внутри России будут работать без сбоев, нет нужды снимать наличные

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Санкционные ограничения для российских банков могут варьироваться от запрета на заимствования за рубежом до закрытия корреспондентских счетов, однако платежи внутри РФ будут проходить без сбоев, им ничего не угрожает, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры.
"Насколько мы понимаем, отключение от SWIFT исключено из обсуждения ответных мер. Тем не менее, на повестке дня сохраняется введение санкций против отдельных банков – эти ограничения могут варьироваться от запрета на заимствования за рубежом до закрытия корреспондентских счетов", - полагает Шуст.
Что же касается внутристрановых платежей, "мы уверены, что никаких сбоев не будет, поэтому снимать наличные с карт и счетов нет необходимости", подчеркнул он.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:42
Эксперт высказался о возможности отключения России от Visa и Mastercard
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ЭкономикаТехнологииВладимир ПутинДжо БайденЛуганская Народная РеспубликаРоссияСШАSWIFT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала