https://ria.ru/20220222/finansy-1774288670.html

Платежи внутри России будут работать без сбоев, заявил эксперт

Платежи внутри России будут работать без сбоев, заявил эксперт - РИА Новости, 22.02.2022

Платежи внутри России будут работать без сбоев, заявил эксперт

Санкционные ограничения для российских банков могут варьироваться от запрета на заимствования за рубежом до закрытия корреспондентских счетов, однако платежи... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:56

2022-02-22T11:56

2022-02-22T11:56

экономика

технологии

владимир путин

джо байден

луганская народная республика

россия

сша

swift

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Санкционные ограничения для российских банков могут варьироваться от запрета на заимствования за рубежом до закрытия корреспондентских счетов, однако платежи внутри РФ будут проходить без сбоев, им ничего не угрожает, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры.Что же касается внутристрановых платежей, "мы уверены, что никаких сбоев не будет, поэтому снимать наличные с карт и счетов нет необходимости", подчеркнул он.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.

https://ria.ru/20220222/finansy-1774283072.html

луганская народная республика

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, владимир путин, джо байден, луганская народная республика, россия, сша, swift