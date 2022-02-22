https://ria.ru/20220222/finansy-1774283072.html
Эксперт высказался о возможности отключения России от Visa и Mastercard
Эксперт высказался о возможности отключения России от Visa и Mastercard - РИА Новости, 22.02.2022
Эксперт высказался о возможности отключения России от Visa и Mastercard
Отключение России от Visa и Mastercard маловероятно, при этом сложности с использованием международных платежных систем могут возникнуть при ограничении банков... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:42
2022-02-22T11:42
2022-02-22T11:42
экономика
технологии
джо байден
донецкая народная республика
сша
россия
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отключение России от Visa и Mastercard маловероятно, при этом сложности с использованием международных платежных систем могут возникнуть при ограничении банков страны на доступ к корреспондентским счетам, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях в отношении России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Американцам запрещено инвестировать в ДНР и ЛНР, торговать с ними и финансировать их. Документ также позволяет вводить санкции против любого лица, которое действует в этом регионе. Во вторник администрация США обещает обнародовать новые меры в ответ на российское признание суверенитета республик."Отключение российских банков от Visa и Mastercard маловероятно – это довольно существенное ограничение, которое затрагивает в первую очередь розничных клиентов. Но ограничение на доступ для некоторых банков к корреспондентским счетам может существенно затруднить участие в международных платежных системах", - говорит эксперт.Он добавляет, что подобные меры затронут в первую очередь трансграничные переводы - использование карт этих банков за рубежом или платежи в иностранных интернет-магазинах. А переводы по России остаются в безопасности, так как "внутрироссийские карточные операции обрабатываются внутри страны".
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774161935.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, джо байден, донецкая народная республика, сша, россия, признание днр и лнр в россии
Эксперт высказался о возможности отключения России от Visa и Mastercard
Эксперт Шуст: отключение России от Visa и Mastercard маловероятно
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Отключение России от Visa и Mastercard маловероятно, при этом сложности с использованием международных платежных систем могут возникнуть при ограничении банков страны на доступ к корреспондентским счетам, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Президент США Джо Байден
издал указ о первых санкциях в отношении России
за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик
. Американцам запрещено инвестировать в ДНР
и ЛНР, торговать с ними и финансировать их. Документ также позволяет вводить санкции против любого лица, которое действует в этом регионе. Во вторник администрация США обещает обнародовать новые меры в ответ на российское признание суверенитета республик.
"Отключение российских банков от Visa и Mastercard маловероятно – это довольно существенное ограничение, которое затрагивает в первую очередь розничных клиентов. Но ограничение на доступ для некоторых банков к корреспондентским счетам может существенно затруднить участие в международных платежных системах", - говорит эксперт.
Он добавляет, что подобные меры затронут в первую очередь трансграничные переводы - использование карт этих банков за рубежом или платежи в иностранных интернет-магазинах. А переводы по России остаются в безопасности, так как "внутрироссийские карточные операции обрабатываются внутри страны".