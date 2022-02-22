https://ria.ru/20220222/evrosoyuz-1774390985.html

ЕС поддержал Украину в ее признанных границах

ЕС поддержал Украину в ее признанных границах - РИА Новости, 22.02.2022

ЕС поддержал Украину в ее признанных границах

ЕС поддерживает Украину в ее признанных международным сообществом границах, будет укреплять политические и экономические отношения с Киевом, говорится в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:39

2022-02-22T16:39

2022-02-22T16:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

признание днр и лнр в россии

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. ЕС поддерживает Украину в ее признанных международным сообществом границах, будет укреплять политические и экономические отношения с Киевом, говорится в распространенном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени Европейского союза."ЕС подтверждает свою твердую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - указывается в документе.В заявлении также подчеркивается, что "ЕС подтверждает свое обязательство по укреплению политических и экономических отношений с Украиной".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/evrosoyuz-1774389651.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774363267.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии