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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/evrosoyuz-1774390985.html
ЕС поддержал Украину в ее признанных границах
ЕС поддержал Украину в ее признанных границах - РИА Новости, 22.02.2022
ЕС поддержал Украину в ее признанных границах
ЕС поддерживает Украину в ее признанных международным сообществом границах, будет укреплять политические и экономические отношения с Киевом, говорится в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:39
2022-02-22T16:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. ЕС поддерживает Украину в ее признанных международным сообществом границах, будет укреплять политические и экономические отношения с Киевом, говорится в распространенном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени Европейского союза."ЕС подтверждает свою твердую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - указывается в документе.В заявлении также подчеркивается, что "ЕС подтверждает свое обязательство по укреплению политических и экономических отношений с Украиной".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/evrosoyuz-1774389651.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии
16:39 22.02.2022
 
ЕС поддержал Украину в ее признанных границах

ЕС поддержал Украину в ее признанных международным сообществом границах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. ЕС поддерживает Украину в ее признанных международным сообществом границах, будет укреплять политические и экономические отношения с Киевом, говорится в распространенном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени Европейского союза.
"ЕС подтверждает свою твердую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - указывается в документе.
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
16:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС призвал не следовать примеру России и не признавать ДНР и ЛНР
В заявлении также подчеркивается, что "ЕС подтверждает свое обязательство по укреплению политических и экономических отношений с Украиной".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Санкции ЕС затронут торговлю с ЛНР и ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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