ЕС поддержал Украину в ее признанных границах
ЕС поддержал Украину в ее признанных международным сообществом границах
Логотип Евросоюза . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. ЕС поддерживает Украину в ее признанных международным сообществом границах, будет укреплять политические и экономические отношения с Киевом, говорится в распространенном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени Европейского союза.
"ЕС подтверждает свою твердую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - указывается в документе.
В заявлении также подчеркивается, что "ЕС подтверждает свое обязательство по укреплению политических и экономических отношений с Украиной".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова