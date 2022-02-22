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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/evrosoyuz-1774386484.html
ЕС предостерег Россию от военных действий против Украины
ЕС предостерег Россию от военных действий против Украины - РИА Новости, 22.02.2022
ЕС предостерег Россию от военных действий против Украины
ЕС предостерегает Россию от использования договоров с ДНР и ЛНР как предлога для военных действий против Украины, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:26
2022-02-22T17:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. ЕС предостерегает Россию от использования договоров с ДНР и ЛНР как предлога для военных действий против Украины, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза.В заявлении подчеркивается, что союз "предостерегает Россию от использования новых подписанных пактов с самопровозглашенными "республиками" в качестве повода для дальнейших военных шагов против Украины, а ЕС остается готовым оперативно принять более широкие политические и экономические санкции".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр
16:26 22.02.2022 (обновлено: 17:05 22.02.2022)
 
ЕС предостерег Россию от военных действий против Украины

ЕС пригрозил России допсанкциями в случае военных действий против Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. ЕС предостерегает Россию от использования договоров с ДНР и ЛНР как предлога для военных действий против Украины, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза.
В заявлении подчеркивается, что союз "предостерегает Россию от использования новых подписанных пактов с самопровозглашенными "республиками" в качестве повода для дальнейших военных шагов против Украины, а ЕС остается готовым оперативно принять более широкие политические и экономические санкции".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Голосование в Совете Федерации по поводу ратификации договоров с ДНР и ЛНР
15:00
Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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