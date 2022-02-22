https://ria.ru/20220222/evrosoyuz-1774386484.html
ЕС предостерег Россию от военных действий против Украины
ЕС предостерег Россию от военных действий против Украины - РИА Новости, 22.02.2022
ЕС предостерег Россию от военных действий против Украины
ЕС предостерегает Россию от использования договоров с ДНР и ЛНР как предлога для военных действий против Украины, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:26
2022-02-22T16:26
2022-02-22T17:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. ЕС предостерегает Россию от использования договоров с ДНР и ЛНР как предлога для военных действий против Украины, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза.В заявлении подчеркивается, что союз "предостерегает Россию от использования новых подписанных пактов с самопровозглашенными "республиками" в качестве повода для дальнейших военных шагов против Украины, а ЕС остается готовым оперативно принять более широкие политические и экономические санкции".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220222/dogovor-1774356541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр
16:26 22.02.2022 (обновлено: 17:05 22.02.2022)
ЕС предостерег Россию от военных действий против Украины
ЕС пригрозил России допсанкциями в случае военных действий против Украины