https://ria.ru/20220222/evrosoyuz-1774386484.html

ЕС предостерег Россию от военных действий против Украины

ЕС предостерег Россию от военных действий против Украины - РИА Новости, 22.02.2022

ЕС предостерег Россию от военных действий против Украины

ЕС предостерегает Россию от использования договоров с ДНР и ЛНР как предлога для военных действий против Украины, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:26

2022-02-22T16:26

2022-02-22T17:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. ЕС предостерегает Россию от использования договоров с ДНР и ЛНР как предлога для военных действий против Украины, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза.В заявлении подчеркивается, что союз "предостерегает Россию от использования новых подписанных пактов с самопровозглашенными "республиками" в качестве повода для дальнейших военных шагов против Украины, а ЕС остается готовым оперативно принять более широкие политические и экономические санкции".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/dogovor-1774356541.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр