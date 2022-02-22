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Неспособность ЕС добиваться своих решений показательна, заявил Лавров
Неспособность ЕС добиваться своих решений показательна, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022
Неспособность ЕС добиваться своих решений показательна, заявил Лавров
Неспособность Евросоюза добиваться своих собственных решений, в том числе во внутриукраинском кризисе, показательна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:02
2022-02-22T13:02
в мире
донбасс
евросоюз
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Неспособность Евросоюза добиваться своих собственных решений, в том числе во внутриукраинском кризисе, показательна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Та неспособность добиваться своих собственных решений весьма и весьма показательна. Кстати, это не только касается внутриукраинского кризиса, где Евросоюз провалился со своими "гарантиями", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что Евросоюз "беспомощен и не может ничего поделать". "В способностях Евросоюза выступать посредником, как они сами себя позиционируют, и достигать хоть какого-либо мало-мальски значимого результата сомнений у нас накапливается все больше и больше", - отметил министр.
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в мире, донбасс, евросоюз, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:02 22.02.2022
 
Неспособность ЕС добиваться своих решений показательна, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: неспособность Евросоюза добиваться своих решений показательна

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Неспособность Евросоюза добиваться своих собственных решений, в том числе во внутриукраинском кризисе, показательна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Та неспособность добиваться своих собственных решений весьма и весьма показательна. Кстати, это не только касается внутриукраинского кризиса, где Евросоюз провалился со своими "гарантиями", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что Евросоюз "беспомощен и не может ничего поделать". "В способностях Евросоюза выступать посредником, как они сами себя позиционируют, и достигать хоть какого-либо мало-мальски значимого результата сомнений у нас накапливается все больше и больше", - отметил министр.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 18:39
Качиньский обвинил Евросоюз в обмане и злоупотреблениях
Опубликовано: Ольга Маркова
 
В миреДонбассЕвросоюзСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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