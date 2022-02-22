https://ria.ru/20220222/evrosoyuz-1774312151.html

Неспособность ЕС добиваться своих решений показательна, заявил Лавров

Неспособность ЕС добиваться своих решений показательна, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022

Неспособность ЕС добиваться своих решений показательна, заявил Лавров

Неспособность Евросоюза добиваться своих собственных решений, в том числе во внутриукраинском кризисе, показательна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:02

2022-02-22T13:02

2022-02-22T13:02

в мире

донбасс

евросоюз

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Неспособность Евросоюза добиваться своих собственных решений, в том числе во внутриукраинском кризисе, показательна, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Та неспособность добиваться своих собственных решений весьма и весьма показательна. Кстати, это не только касается внутриукраинского кризиса, где Евросоюз провалился со своими "гарантиями", - сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что Евросоюз "беспомощен и не может ничего поделать". "В способностях Евросоюза выступать посредником, как они сами себя позиционируют, и достигать хоть какого-либо мало-мальски значимого результата сомнений у нас накапливается все больше и больше", - отметил министр.

https://ria.ru/20220216/kachinskiy-1773196284.html

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Ольга Маркова

в мире, донбасс, евросоюз, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)