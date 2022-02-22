В Европарламенте призвали исключить Россию из европейской экономики
Крупнейшая фракция Европарламента призвала исключить Россию из европейской экономики
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала ЕС немедленно ввести санкции против России, "чтобы исключить ее из европейской экономики", говорится в распространенном заявлении политической группы.
"ЕНП самым решительным образом осуждает атаку России против Украины, которая является грубым нарушением международного права… Призываем президента (России - ред.) Владимира Путина немедленно и безоговорочно прекратить все агрессивные действия… Реакция ЕС должна быть незамедлительной. Новый пакет санкций должен быть одобрен с целью бескомпромиссного прогрессивного исключения России из европейской экономики", - указывается в документе.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться".
Опубликовано: Дарья Буймова