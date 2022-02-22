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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/evroparlament-1774287196.html
В Европарламенте призвали исключить Россию из европейской экономики
В Европарламенте призвали исключить Россию из европейской экономики - РИА Новости, 22.02.2022
В Европарламенте призвали исключить Россию из европейской экономики
Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала ЕС немедленно ввести санкции против России, "чтобы исключить ее из европейской... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:53
2022-02-22T11:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
париж
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала ЕС немедленно ввести санкции против России, "чтобы исключить ее из европейской экономики", говорится в распространенном заявлении политической группы."ЕНП самым решительным образом осуждает атаку России против Украины, которая является грубым нарушением международного права… Призываем президента (России - ред.) Владимира Путина немедленно и безоговорочно прекратить все агрессивные действия… Реакция ЕС должна быть незамедлительной. Новый пакет санкций должен быть одобрен с целью бескомпромиссного прогрессивного исключения России из европейской экономики", - указывается в документе.Во вторник в Париже пройдет экстренная неформальная встреча глав МИД Евросоюза, на которой ожидается принятие первой части санкций союза против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774276125.html
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россия
донецкая народная республика
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, париж, евросоюз, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
11:53 22.02.2022
 
В Европарламенте призвали исключить Россию из европейской экономики

Крупнейшая фракция Европарламента призвала исключить Россию из европейской экономики

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала ЕС немедленно ввести санкции против России, "чтобы исключить ее из европейской экономики", говорится в распространенном заявлении политической группы.
"ЕНП самым решительным образом осуждает атаку России против Украины, которая является грубым нарушением международного права… Призываем президента (России - ред.) Владимира Путина немедленно и безоговорочно прекратить все агрессивные действия… Реакция ЕС должна быть незамедлительной. Новый пакет санкций должен быть одобрен с целью бескомпромиссного прогрессивного исключения России из европейской экономики", - указывается в документе.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Текст предложения по санкциям против России готовится, заявил Боррель
Во вторник в Париже пройдет экстренная неформальная встреча глав МИД Евросоюза, на которой ожидается принятие первой части санкций союза против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС примет санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР, заявил Ле Дриан
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаПарижЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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