https://ria.ru/20220222/evroparlament-1774287196.html

В Европарламенте призвали исключить Россию из европейской экономики

В Европарламенте призвали исключить Россию из европейской экономики - РИА Новости, 22.02.2022

В Европарламенте призвали исключить Россию из европейской экономики

Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала ЕС немедленно ввести санкции против России, "чтобы исключить ее из европейской... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:53

2022-02-22T11:53

2022-02-22T11:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

париж

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала ЕС немедленно ввести санкции против России, "чтобы исключить ее из европейской экономики", говорится в распространенном заявлении политической группы."ЕНП самым решительным образом осуждает атаку России против Украины, которая является грубым нарушением международного права… Призываем президента (России - ред.) Владимира Путина немедленно и безоговорочно прекратить все агрессивные действия… Реакция ЕС должна быть незамедлительной. Новый пакет санкций должен быть одобрен с целью бескомпромиссного прогрессивного исключения России из европейской экономики", - указывается в документе.Во вторник в Париже пройдет экстренная неформальная встреча глав МИД Евросоюза, на которой ожидается принятие первой части санкций союза против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения о признании ДНР и ЛНР, заявил, что будут санкции, угрозы, политическое давление, "всё это мы проходили и давно перестали бояться".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774276125.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774283309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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