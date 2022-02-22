https://ria.ru/20220222/estoniya-1774393694.html

В Эстонии прекратят трансляцию нескольких российских каналов

В Эстонии прекратят трансляцию нескольких российских каналов - РИА Новости, 22.02.2022

В Эстонии прекратят трансляцию нескольких российских каналов

Крупные эстонские компании-операторы телесетей Telia Eesti и Elisa заявили о прекращении сотрудничества с фирмой Nord Print, которой принадлежат права на... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:48

2022-02-22T16:48

2022-02-22T17:06

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев - РИА Новости. Крупные эстонские компании-операторы телесетей Telia Eesti и Elisa заявили о прекращении сотрудничества с фирмой Nord Print, которой принадлежат права на трансляцию популярных российских телеканалов, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR."В связи с прекращением сотрудничества Telia TV с 25 апреля больше не будет транслировать телеканалы, транслируемые Nord Print. Причиной прекращения сотрудничества являются недавно выявленные обстоятельства, согласно которым история Nord Print не соответствует стандартам ответственного ведения бизнеса, установленным Telia для своих партнеров по сотрудничеству", - приводит ERR сообщение телекомпании.Nord Print владеет правами на вещание 26 телеканалов в Эстонии: Первого балтийского канала (ПБК), который ретранслирует программы российского Первого канала в странах Балтии, РЕН ТВ Эстония, НТВ Мир Эстония, "Дом Кино Балтика", "Карусель", "Музыка на Первом", "Телекафе", "Наше Новое Кино", "Родное Кино", "Индийское Кино", "КВН ТВ", "Кухня ТВ" и других.Компания Elisa также расторгает контракт с Nord Print. В основной пакет Elisa входят телеканалы ПБК, РЕН ТВ, НТВ Мир, "Дом Кино", "Кинокомедия HD".Представители Telia и Elisa заверили ERR, что содержание каналов не имеет отношения к принятому решению, и обе компании не берут на себя роль цензора. "Содержание телеканалов, вещающих в Эстонии, может оценивать только государство с учетом принципов свободы СМИ. Телекомпании не могут выступать в качестве цензоров содержания телеканалов", - сказал представитель Telia Райго Неудорф.В середине февраля фракция эстонской оппозиционной партии Isamaa ("Отечество") внесла в парламент законопроект, предписывающий правительству разработать меры по предотвращению враждебной пропаганды и ограничить трансляцию российских телеканалов в Эстонии.

https://ria.ru/20220214/telekanaly-1772791348.html

https://ria.ru/20220211/sanktsii-1772392382.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония, балтия, дом кино, нтв (телеканал)