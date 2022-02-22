https://ria.ru/20220222/ekonomika-1774386397.html

ЦБ поддержит банки в случае санкций, заявил эксперт

ЦБ поддержит банки в случае санкций, заявил эксперт - РИА Новости, 22.02.2022

ЦБ поддержит банки в случае санкций, заявил эксперт

ЦБ РФ в случае санкций на российские банки обладает широким спектром инструментов для поддержки сектора, в том числе может предоставить линии ликвидности,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:25

2022-02-22T16:25

2022-02-22T17:21

экономика

признание днр и лнр в россии

владимир путин

джо байден

донецкая народная республика

япония

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ЦБ РФ в случае санкций на российские банки обладает широким спектром инструментов для поддержки сектора, в том числе может предоставить линии ликвидности, заявили РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов и директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина."Основная неясность в настоящее время в том, о каком размере и характере санкций идет речь. С ликвидностью проблем возникать не должно, поскольку Банк России при необходимости предоставит линии ликвидности нуждающимся банкам, особенно крупнейшим, как это уже не раз делалось", - уверен Проклов.Щурихина подчеркнула, что на текущий момент угроз ликвидности банковского сектора из-за санкций нет. "Банк России обладает широким спектром инструментов для поддержки сектора, которые активно развивались с 2014 года", - говорит она.ЦБ РФ на фоне обострения геополитической ситуации ранее во вторник уже объявил о мерах поддержки финансовых организаций - они до октября смогут оценивать акции и облигации на своих балансах по котировкам от 18 февраля, а банки для расчета нормативов смогут использовать и курсы валют на эту же дату.Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 23 февраля, вырос на 3,5441 рубля, до 90,882 рубля, курс доллара - на 3,6523 рубля, до 80,4194 рубля, следует из данных Банка России.Президент России Владимир Путин 21 февраля после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774370300.html

донецкая народная республика

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, признание днр и лнр в россии, владимир путин, джо байден, донецкая народная республика, япония, центральный банк рф (цб рф)