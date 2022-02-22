16:25 22.02.2022 (обновлено: 17:21 22.02.2022)
ЦБ поддержит банки в случае санкций, заявил эксперт
Эксперт Щурихина: ЦБ поддержит банки в случае санкций, заявил эксперт
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ЦБ РФ в случае санкций на российские банки обладает широким спектром инструментов для поддержки сектора, в том числе может предоставить линии ликвидности, заявили РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов и директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
"Основная неясность в настоящее время в том, о каком размере и характере санкций идет речь. С ликвидностью проблем возникать не должно, поскольку Банк России при необходимости предоставит линии ликвидности нуждающимся банкам, особенно крупнейшим, как это уже не раз делалось", - уверен Проклов.
Щурихина подчеркнула, что на текущий момент угроз ликвидности банковского сектора из-за санкций нет. "Банк России обладает широким спектром инструментов для поддержки сектора, которые активно развивались с 2014 года", - говорит она.
ЦБ РФ на фоне обострения геополитической ситуации ранее во вторник уже объявил о мерах поддержки финансовых организаций - они до октября смогут оценивать акции и облигации на своих балансах по котировкам от 18 февраля, а банки для расчета нормативов смогут использовать и курсы валют на эту же дату.
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 23 февраля, вырос на 3,5441 рубля, до 90,882 рубля, курс доллара - на 3,6523 рубля, до 80,4194 рубля, следует из данных Банка России.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.
Опубликовано: Мадина Моргоева