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https://ria.ru/20220222/ekonomika-1774386397.html
ЦБ поддержит банки в случае санкций, заявил эксперт
ЦБ поддержит банки в случае санкций, заявил эксперт - РИА Новости, 22.02.2022
ЦБ поддержит банки в случае санкций, заявил эксперт
ЦБ РФ в случае санкций на российские банки обладает широким спектром инструментов для поддержки сектора, в том числе может предоставить линии ликвидности,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:25
2022-02-22T17:21
экономика
признание днр и лнр в россии
владимир путин
джо байден
донецкая народная республика
япония
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ЦБ РФ в случае санкций на российские банки обладает широким спектром инструментов для поддержки сектора, в том числе может предоставить линии ликвидности, заявили РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов и директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина."Основная неясность в настоящее время в том, о каком размере и характере санкций идет речь. С ликвидностью проблем возникать не должно, поскольку Банк России при необходимости предоставит линии ликвидности нуждающимся банкам, особенно крупнейшим, как это уже не раз делалось", - уверен Проклов.Щурихина подчеркнула, что на текущий момент угроз ликвидности банковского сектора из-за санкций нет. "Банк России обладает широким спектром инструментов для поддержки сектора, которые активно развивались с 2014 года", - говорит она.ЦБ РФ на фоне обострения геополитической ситуации ранее во вторник уже объявил о мерах поддержки финансовых организаций - они до октября смогут оценивать акции и облигации на своих балансах по котировкам от 18 февраля, а банки для расчета нормативов смогут использовать и курсы валют на эту же дату.Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 23 февраля, вырос на 3,5441 рубля, до 90,882 рубля, курс доллара - на 3,6523 рубля, до 80,4194 рубля, следует из данных Банка России.Президент России Владимир Путин 21 февраля после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774370300.html
донецкая народная республика
япония
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Мадина Моргоева
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экономика, признание днр и лнр в россии, владимир путин, джо байден, донецкая народная республика, япония, центральный банк рф (цб рф)
16:25 22.02.2022 (обновлено: 17:21 22.02.2022)
 
ЦБ поддержит банки в случае санкций, заявил эксперт

Эксперт Щурихина: ЦБ поддержит банки в случае санкций, заявил эксперт

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ЦБ РФ в случае санкций на российские банки обладает широким спектром инструментов для поддержки сектора, в том числе может предоставить линии ликвидности, заявили РИА Новости старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов и директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
"Основная неясность в настоящее время в том, о каком размере и характере санкций идет речь. С ликвидностью проблем возникать не должно, поскольку Банк России при необходимости предоставит линии ликвидности нуждающимся банкам, особенно крупнейшим, как это уже не раз делалось", - уверен Проклов.
Щурихина подчеркнула, что на текущий момент угроз ликвидности банковского сектора из-за санкций нет. "Банк России обладает широким спектром инструментов для поддержки сектора, которые активно развивались с 2014 года", - говорит она.
ЦБ РФ на фоне обострения геополитической ситуации ранее во вторник уже объявил о мерах поддержки финансовых организаций - они до октября смогут оценивать акции и облигации на своих балансах по котировкам от 18 февраля, а банки для расчета нормативов смогут использовать и курсы валют на эту же дату.
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 23 февраля, вырос на 3,5441 рубля, до 90,882 рубля, курс доллара - на 3,6523 рубля, до 80,4194 рубля, следует из данных Банка России.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Великобритания вводит санкции против пяти российских банков
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ЭкономикаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДжо БайденДонецкая Народная РеспубликаЯпонияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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