Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/edinstvo-1774464135.html
Байден заявил о единстве Запада в ситуации с Украиной
Байден заявил о единстве Запада в ситуации с Украиной - РИА Новости, 22.02.2022
Байден заявил о единстве Запада в ситуации с Украиной
Президент США Джо Байден заявил, что страны Запада едины в решимости дать ответ России на ее шаги в отношении Украины. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:35
2022-02-22T23:08
в мире
ситуация в днр и лнр
сша
россия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774463940_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_0f6db1cc23b9a18ba72e53f03782a379.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что страны Запада едины в решимости дать ответ России на ее шаги в отношении Украины."Мы едины в нашей поддержке Украины. Мы едины в нашей оппозиции российской агрессии. И мы едины в нашей решимости защищать альянс НАТО", - указал Байден.Президент США Джо Байден заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик требует твердого ответа со стороны международного сообщества."Кто, во имя Господа... дал ему право провозглашать новые так называемые страны на территории, которая принадлежит его соседям? Это вопиющее нарушение международного права, и оно требует твердого ответа со стороны международного сообщества", - сказал он, выступая с речью по поводу украинского кризиса.США не питают никакого желания сражаться с РФ, но хотят донести до Москвы, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО, заявил во вторник президент США Джо Байден."У нас нет намерения воевать с Россией, но мы хотим послать понятный сигнал, что Соединенные Штаты вместе с союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО и следовать обязательствам, которые мы имеем перед НАТО", - сказал президент США в видеообращении в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.По его словам, Вашингтон по-прежнему считает, что "Москва намеревается пойти гораздо дальше и начать масштабную военную атаку против Украины". "Надеюсь, я ошибаюсь в этом", - сказал Байден.Президент США Джо Байден заявил, что ожидает дальнейших "провокаций" от России в ситуации вокруг Украины."Президент Путин запросил у российского парламента санкцию на использование вооруженных сил за пределами России. Это готовит почву для дальнейших... провокаций, с помощью которых Россия попытается оправдать дальнейшие военные действия", - сказал Байден, выступая с речью по поводу украинского кризиса."Никто из нас не будет одурачен. Оправданий нет. Дальнейшее российское вторжение на Украину остается острой угрозой в предстоящие дни", - заявил Байден.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774463940_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_c202516bd9dadccd7b3e9f2beb825b48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, сша, россия, джо байден
22:35 22.02.2022 (обновлено: 23:08 22.02.2022)
 
Байден заявил о единстве Запада в ситуации с Украиной

Президент США Байден заявил о единстве Запада в ситуации с Украиной

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что страны Запада едины в решимости дать ответ России на ее шаги в отношении Украины.
"Мы едины в нашей поддержке Украины. Мы едины в нашей оппозиции российской агрессии. И мы едины в нашей решимости защищать альянс НАТО", - указал Байден.
Президент США Джо Байден заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик требует твердого ответа со стороны международного сообщества.
"Кто, во имя Господа... дал ему право провозглашать новые так называемые страны на территории, которая принадлежит его соседям? Это вопиющее нарушение международного права, и оно требует твердого ответа со стороны международного сообщества", - сказал он, выступая с речью по поводу украинского кризиса.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
США не питают никакого желания сражаться с РФ, но хотят донести до Москвы, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО, заявил во вторник президент США Джо Байден.
"У нас нет намерения воевать с Россией, но мы хотим послать понятный сигнал, что Соединенные Штаты вместе с союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО и следовать обязательствам, которые мы имеем перед НАТО", - сказал президент США в видеообращении в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.
По его словам, Вашингтон по-прежнему считает, что "Москва намеревается пойти гораздо дальше и начать масштабную военную атаку против Украины". "Надеюсь, я ошибаюсь в этом", - сказал Байден.
Президент США Джо Байден заявил, что ожидает дальнейших "провокаций" от России в ситуации вокруг Украины.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00
Операция по принуждению России к войне провалилась
"Президент Путин запросил у российского парламента санкцию на использование вооруженных сил за пределами России. Это готовит почву для дальнейших... провокаций, с помощью которых Россия попытается оправдать дальнейшие военные действия", - сказал Байден, выступая с речью по поводу украинского кризиса.
"Никто из нас не будет одурачен. Оправданий нет. Дальнейшее российское вторжение на Украину остается острой угрозой в предстоящие дни", - заявил Байден.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРСШАРоссияДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала