https://ria.ru/20220222/edinstvo-1774464135.html

Байден заявил о единстве Запада в ситуации с Украиной

Байден заявил о единстве Запада в ситуации с Украиной - РИА Новости, 22.02.2022

Байден заявил о единстве Запада в ситуации с Украиной

Президент США Джо Байден заявил, что страны Запада едины в решимости дать ответ России на ее шаги в отношении Украины. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T22:35

2022-02-22T22:35

2022-02-22T23:08

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что страны Запада едины в решимости дать ответ России на ее шаги в отношении Украины."Мы едины в нашей поддержке Украины. Мы едины в нашей оппозиции российской агрессии. И мы едины в нашей решимости защищать альянс НАТО", - указал Байден.Президент США Джо Байден заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик требует твердого ответа со стороны международного сообщества."Кто, во имя Господа... дал ему право провозглашать новые так называемые страны на территории, которая принадлежит его соседям? Это вопиющее нарушение международного права, и оно требует твердого ответа со стороны международного сообщества", - сказал он, выступая с речью по поводу украинского кризиса.США не питают никакого желания сражаться с РФ, но хотят донести до Москвы, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО, заявил во вторник президент США Джо Байден."У нас нет намерения воевать с Россией, но мы хотим послать понятный сигнал, что Соединенные Штаты вместе с союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО и следовать обязательствам, которые мы имеем перед НАТО", - сказал президент США в видеообращении в связи с признанием Россией независимости ДНР и ЛНР.По его словам, Вашингтон по-прежнему считает, что "Москва намеревается пойти гораздо дальше и начать масштабную военную атаку против Украины". "Надеюсь, я ошибаюсь в этом", - сказал Байден.Президент США Джо Байден заявил, что ожидает дальнейших "провокаций" от России в ситуации вокруг Украины."Президент Путин запросил у российского парламента санкцию на использование вооруженных сил за пределами России. Это готовит почву для дальнейших... провокаций, с помощью которых Россия попытается оправдать дальнейшие военные действия", - сказал Байден, выступая с речью по поводу украинского кризиса."Никто из нас не будет одурачен. Оправданий нет. Дальнейшее российское вторжение на Украину остается острой угрозой в предстоящие дни", - заявил Байден.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, сша, россия, джо байден