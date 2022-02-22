https://ria.ru/20220222/dtp-1774310690.html

В Турции персонал стройки АЭС "Аккую" попал в ДТП

В Турции персонал стройки АЭС "Аккую" попал в ДТП - РИА Новости, 22.02.2022

В Турции персонал стройки АЭС "Аккую" попал в ДТП

ДТП произошло с персоналом стройки АЭС "Аккую" в Турции, пострадали 13 человек, передает агентство "Анадолу". РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:58

2022-02-22T12:58

2022-02-22T13:28

в мире

мерсин (провинция)

турция

аэс "аккую"

дтп

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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. ДТП произошло с персоналом стройки АЭС "Аккую" в Турции, пострадали 13 человек, передает агентство "Анадолу"."В провинции Мерсин на юге Турции перевернулся автобус с рабочими, задействованными на стройке АЭС "Аккую". ДТП произошло на участке Сипахили трассы Мерсин-Анталья. 13 пострадавших доставлены в больницы поселков Силифике и Айдынджик", - передает агентство.Причины происшествия пока не установлены."По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших нет", - заявили в посольстве, отвечая на соответствующий запрос.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

https://ria.ru/20220218/dtp-1773531868.html

мерсин (провинция)

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Владимир Лаврентьев

в мире, мерсин (провинция), турция, аэс "аккую", дтп