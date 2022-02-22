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В Турции персонал стройки АЭС "Аккую" попал в ДТП
В Турции персонал стройки АЭС "Аккую" попал в ДТП - РИА Новости, 22.02.2022
В Турции персонал стройки АЭС "Аккую" попал в ДТП
ДТП произошло с персоналом стройки АЭС "Аккую" в Турции, пострадали 13 человек, передает агентство "Анадолу". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:58
2022-02-22T13:28
в мире
мерсин (провинция)
турция
аэс "аккую"
дтп
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. ДТП произошло с персоналом стройки АЭС "Аккую" в Турции, пострадали 13 человек, передает агентство "Анадолу"."В провинции Мерсин на юге Турции перевернулся автобус с рабочими, задействованными на стройке АЭС "Аккую". ДТП произошло на участке Сипахили трассы Мерсин-Анталья. 13 пострадавших доставлены в больницы поселков Силифике и Айдынджик", - передает агентство.Причины происшествия пока не установлены."По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших нет", - заявили в посольстве, отвечая на соответствующий запрос.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
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в мире, мерсин (провинция), турция, аэс "аккую", дтп
12:58 22.02.2022 (обновлено: 13:28 22.02.2022)
 
В Турции персонал стройки АЭС "Аккую" попал в ДТП

"Анадолу": ДТП произошло с персоналом стройки АЭС "Аккую" в Турции, пострадали 13 человек

© Depositphotos / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Depositphotos / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. ДТП произошло с персоналом стройки АЭС "Аккую" в Турции, пострадали 13 человек, передает агентство "Анадолу".
"В провинции Мерсин на юге Турции перевернулся автобус с рабочими, задействованными на стройке АЭС "Аккую". ДТП произошло на участке Сипахили трассы Мерсин-Анталья. 13 пострадавших доставлены в больницы поселков Силифике и Айдынджик", - передает агентство.
Причины происшествия пока не установлены.
"По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших нет", - заявили в посольстве, отвечая на соответствующий запрос.
АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 12:29
В США закрыли автомагистраль из-за ДТП с участием ста машин
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреМерсин (провинция)ТурцияАЭС "Аккую"ДТП
 
 
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