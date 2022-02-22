https://ria.ru/20220222/dtp-1774310690.html
В Турции персонал стройки АЭС "Аккую" попал в ДТП
В Турции персонал стройки АЭС "Аккую" попал в ДТП - РИА Новости, 22.02.2022
В Турции персонал стройки АЭС "Аккую" попал в ДТП
ДТП произошло с персоналом стройки АЭС "Аккую" в Турции, пострадали 13 человек, передает агентство "Анадолу". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:58
2022-02-22T12:58
2022-02-22T13:28
в мире
мерсин (провинция)
турция
аэс "аккую"
дтп
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. ДТП произошло с персоналом стройки АЭС "Аккую" в Турции, пострадали 13 человек, передает агентство "Анадолу"."В провинции Мерсин на юге Турции перевернулся автобус с рабочими, задействованными на стройке АЭС "Аккую". ДТП произошло на участке Сипахили трассы Мерсин-Анталья. 13 пострадавших доставлены в больницы поселков Силифике и Айдынджик", - передает агентство.Причины происшествия пока не установлены."По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших нет", - заявили в посольстве, отвечая на соответствующий запрос.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. После ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции она будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
https://ria.ru/20220218/dtp-1773531868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мерсин (провинция), турция, аэс "аккую", дтп
12:58 22.02.2022 (обновлено: 13:28 22.02.2022)
В Турции персонал стройки АЭС "Аккую" попал в ДТП
"Анадолу": ДТП произошло с персоналом стройки АЭС "Аккую" в Турции, пострадали 13 человек