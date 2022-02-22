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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220222/doronina-1774351102.html
Кехман рассказал о состоянии Дорониной из-за перенесенного коронавируса
Кехман рассказал о состоянии Дорониной из-за перенесенного коронавируса - РИА Новости, 22.02.2022
Кехман рассказал о состоянии Дорониной из-за перенесенного коронавируса
Актриса и почетный президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ), куда попала с коронавирусом,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:40
2022-02-22T15:23
татьяна доронина
россия
новости культуры
коронавирус covid-19
культура
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Актриса и почетный президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ), куда попала с коронавирусом, результат ПЦР-теста у нее уже отрицательный, ей стало лучше, сообщил гендиректор театра Владимир Кехман.Ранее СМИ сообщили, что Доронина уже длительное время проходит лечение от коронавируса в больнице."Татьяна Васильевна Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице. У нее был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный. Врачи хотели бы оставить ее под медицинским наблюдением еще на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится", - рассказал Кехман.Татьяна Доронина – советская и российская актриса, театральный режиссер. Родилась в Ленинграде 12 сентября 1933 года. С 1987 по 2018 год Доронина была художественным руководителем МХАТ имени Горького, сейчас занимает почетную должность президента театра. Актриса является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
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татьяна доронина, россия, новости культуры, коронавирус covid-19
14:40 22.02.2022 (обновлено: 15:23 22.02.2022)
 
Кехман рассказал о состоянии Дорониной из-за перенесенного коронавируса

Кехман: ПЦР-тест на COVID-19 у Дорониной отрицательный, наблюдается положительная динамика

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР Татьяна Доронина
Народная артистка СССР Татьяна Доронина - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Народная артистка СССР Татьяна Доронина
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Актриса и почетный президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ), куда попала с коронавирусом, результат ПЦР-теста у нее уже отрицательный, ей стало лучше, сообщил гендиректор театра Владимир Кехман.
Ранее СМИ сообщили, что Доронина уже длительное время проходит лечение от коронавируса в больнице.
"Татьяна Васильевна Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице. У нее был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный. Врачи хотели бы оставить ее под медицинским наблюдением еще на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится", - рассказал Кехман.
Татьяна Доронина – советская и российская актриса, театральный режиссер. Родилась в Ленинграде 12 сентября 1933 года. С 1987 по 2018 год Доронина была художественным руководителем МХАТ имени Горького, сейчас занимает почетную должность президента театра. Актриса является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
8 ноября 2021, 12:00
Владимир Кехман: МХАТ – серьезный театр, здесь не должно быть проходимцев
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
КультураТатьяна ДоронинаРоссияНовости культурыКоронавирус COVID-19
 
 
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