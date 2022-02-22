https://ria.ru/20220222/doronina-1774351102.html
Кехман рассказал о состоянии Дорониной из-за перенесенного коронавируса
Кехман рассказал о состоянии Дорониной из-за перенесенного коронавируса - РИА Новости, 22.02.2022
Кехман рассказал о состоянии Дорониной из-за перенесенного коронавируса
Актриса и почетный президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ), куда попала с коронавирусом,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:40
2022-02-22T14:40
2022-02-22T15:23
татьяна доронина
россия
новости культуры
коронавирус covid-19
культура
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Актриса и почетный президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ), куда попала с коронавирусом, результат ПЦР-теста у нее уже отрицательный, ей стало лучше, сообщил гендиректор театра Владимир Кехман.Ранее СМИ сообщили, что Доронина уже длительное время проходит лечение от коронавируса в больнице."Татьяна Васильевна Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице. У нее был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный. Врачи хотели бы оставить ее под медицинским наблюдением еще на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится", - рассказал Кехман.Татьяна Доронина – советская и российская актриса, театральный режиссер. Родилась в Ленинграде 12 сентября 1933 года. С 1987 по 2018 год Доронина была художественным руководителем МХАТ имени Горького, сейчас занимает почетную должность президента театра. Актриса является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20211108/kekhman-1758013806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна доронина, россия, новости культуры, коронавирус covid-19
14:40 22.02.2022 (обновлено: 15:23 22.02.2022)
Кехман рассказал о состоянии Дорониной из-за перенесенного коронавируса
Кехман: ПЦР-тест на COVID-19 у Дорониной отрицательный, наблюдается положительная динамика
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Актриса и почетный президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице (ЦКБ), куда попала с коронавирусом, результат ПЦР-теста у нее уже отрицательный, ей стало лучше, сообщил гендиректор театра Владимир Кехман.
Ранее СМИ сообщили, что Доронина уже длительное время проходит лечение от коронавируса в больнице.
"Татьяна Васильевна Доронина проходит лечение в Центральной клинической больнице. У нее был диагностирован ковид, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у Татьяны Васильевны отрицательный. Врачи хотели бы оставить ее под медицинским наблюдением еще на несколько дней, чтобы выписать, когда она полностью восстановится", - рассказал Кехман.
Татьяна Доронина
– советская и российская актриса, театральный режиссер. Родилась в Ленинграде 12 сентября 1933 года. С 1987 по 2018 год Доронина была художественным руководителем МХАТ имени Горького, сейчас занимает почетную должность президента театра. Актриса является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".