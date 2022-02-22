17:00 22.02.2022 (обновлено: 17:51 22.02.2022)
В центре Донецка прогремели взрывы
В центре Донецка слышны звуки взрывов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. В центра Донецка слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Предположительно, как минимум три взрыва боеприпасов произошли в восточной части города.
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Дарья Буймова