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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donetsk-1774396830.html
В центре Донецка прогремели взрывы
В центре Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 22.02.2022
В центре Донецка прогремели взрывы
В центра Донецка слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:00
2022-02-22T17:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. В центра Донецка слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Предположительно, как минимум три взрыва боеприпасов произошли в восточной части города.Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774373964.html
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Дарья Буймова
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:00 22.02.2022 (обновлено: 17:51 22.02.2022)
 
В центре Донецка прогремели взрывы

В центре Донецка слышны звуки взрывов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. В центра Донецка слышны звуки взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Предположительно, как минимум три взрыва боеприпасов произошли в восточной части города.
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ впервые с 2018 года обстреляли Донецк из РСЗО "Град", заявили в ДНР
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Представитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В окрестностях Луганска прогремели взрывы
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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