https://ria.ru/20220222/donbass-1774432682.html

Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день, заявил Панков

Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день, заявил Панков - РИА Новости, 22.02.2022

Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день, заявил Панков

Украина, по сути, уже ведет боевые действия, действует нагло и безнаказанно, используя вооружения, запрещенные минскими соглашениями, заявил заместитель... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:57

2022-02-22T18:57

2022-02-22T19:17

обострение ситуации в днр и лнр

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николай панков

совет федерации рф

киев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина, по сути, уже ведет боевые действия, действует нагло и безнаказанно, используя вооружения, запрещенные минскими соглашениями, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков."По сути, Киев уже ведет военные действия нагло и безнаказанно. Артиллерийские обстрелы нарастают день ото дня. Они ведутся по всем направлениям, достигая до 2 тысяч снарядов в день, из них 316 - из тяжелых видов вооружений, запрещенных Минскими соглашениями", - сказал Панков во вторник, выступая на заседании Совета Федерации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, николай панков, совет федерации рф, киев