https://ria.ru/20220222/donbass-1774432682.html
Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день, заявил Панков
Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день, заявил Панков - РИА Новости, 22.02.2022
Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день, заявил Панков
Украина, по сути, уже ведет боевые действия, действует нагло и безнаказанно, используя вооружения, запрещенные минскими соглашениями, заявил заместитель... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:57
2022-02-22T18:57
2022-02-22T19:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
николай панков
совет федерации рф
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774427088_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_fc7b296e9b13185aa1f639f36983d50f.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина, по сути, уже ведет боевые действия, действует нагло и безнаказанно, используя вооружения, запрещенные минскими соглашениями, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков."По сути, Киев уже ведет военные действия нагло и безнаказанно. Артиллерийские обстрелы нарастают день ото дня. Они ведутся по всем направлениям, достигая до 2 тысяч снарядов в день, из них 316 - из тяжелых видов вооружений, запрещенных Минскими соглашениями", - сказал Панков во вторник, выступая на заседании Совета Федерации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774427088_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_25bf0c7923177233c59d5361816b531d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, николай панков, совет федерации рф, киев
18:57 22.02.2022 (обновлено: 19:17 22.02.2022)
Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день, заявил Панков
Панков заявил, что Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день