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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774432682.html
Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день, заявил Панков
Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день, заявил Панков - РИА Новости, 22.02.2022
Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день, заявил Панков
Украина, по сути, уже ведет боевые действия, действует нагло и безнаказанно, используя вооружения, запрещенные минскими соглашениями, заявил заместитель... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:57
2022-02-22T19:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
николай панков
совет федерации рф
киев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина, по сути, уже ведет боевые действия, действует нагло и безнаказанно, используя вооружения, запрещенные минскими соглашениями, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков."По сути, Киев уже ведет военные действия нагло и безнаказанно. Артиллерийские обстрелы нарастают день ото дня. Они ведутся по всем направлениям, достигая до 2 тысяч снарядов в день, из них 316 - из тяжелых видов вооружений, запрещенных Минскими соглашениями", - сказал Панков во вторник, выступая на заседании Совета Федерации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, николай панков, совет федерации рф, киев
18:57 22.02.2022 (обновлено: 19:17 22.02.2022)
 
Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день, заявил Панков

Панков заявил, что Украина выпускает по Донбассу до двух тысяч зарядов в день

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина, по сути, уже ведет боевые действия, действует нагло и безнаказанно, используя вооружения, запрещенные минскими соглашениями, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
"По сути, Киев уже ведет военные действия нагло и безнаказанно. Артиллерийские обстрелы нарастают день ото дня. Они ведутся по всем направлениям, достигая до 2 тысяч снарядов в день, из них 316 - из тяжелых видов вооружений, запрещенных Минскими соглашениями", - сказал Панков во вторник, выступая на заседании Совета Федерации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 08:00
Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРНиколай ПанковСовет Федерации РФКиев
 
 
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