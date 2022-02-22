https://ria.ru/20220222/donbass-1774430941.html

Донецкая и Луганская народные республики

Донецкая и Луганская народные республики - РИА Новости, 22.02.2022

Донецкая и Луганская народные республики

Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Совет Федерации ратифицировал Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. По этим документам,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:08

2022-02-22T19:08

2022-02-22T19:08

инфографика

донбасс

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Совет Федерации ратифицировал Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. По этим документам, охрана границ будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их безопасности, а также мира и стабильности. Смотрите в инфографике Ria.ru, где проходили границы Донецкой и Луганской народных республик в год провозглашения и куда они сдвинулись из-за непрекращающихся военных действий.

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, инфографика