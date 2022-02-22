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Донецкая и Луганская народные республики
Донецкая и Луганская народные республики - РИА Новости, 22.02.2022
Донецкая и Луганская народные республики
Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Совет Федерации ратифицировал Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. По этим документам,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:08
2022-02-22T19:08
инфографика
донбасс
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Совет Федерации ратифицировал Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. По этим документам, охрана границ будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их безопасности, а также мира и стабильности. Смотрите в инфографике Ria.ru, где проходили границы Донецкой и Луганской народных республик в год провозглашения и куда они сдвинулись из-за непрекращающихся военных действий.
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Татьяна Аверкина
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донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, инфографика
19:08 22.02.2022
 

Донецкая и Луганская народные республики

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Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Совет Федерации ратифицировал Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. По этим документам, охрана границ будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их безопасности, а также мира и стабильности. Смотрите в инфографике Ria.ru, где проходили границы Донецкой и Луганской народных республик в год провозглашения и куда они сдвинулись из-за непрекращающихся военных действий.
Донецкая и Луганская народные республикиДонецкая и Луганская народные республики
Опубликовано: Татьяна Аверкина
 
ИнфографикаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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