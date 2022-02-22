https://ria.ru/20220222/donbass-1774430941.html
Донецкая и Луганская народные республики
Донецкая и Луганская народные республики - РИА Новости, 22.02.2022
Донецкая и Луганская народные республики
Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Совет Федерации ратифицировал Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. По этим документам,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:08
2022-02-22T19:08
2022-02-22T19:08
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Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Совет Федерации ратифицировал Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. По этим документам, охрана границ будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их безопасности, а также мира и стабильности. Смотрите в инфографике Ria.ru, где проходили границы Донецкой и Луганской народных республик в год провозглашения и куда они сдвинулись из-за непрекращающихся военных действий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, инфографика