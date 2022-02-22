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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774415311.html
В Донецке заявили о прибытии на Украину большого числа иностранных ЧВК
В Донецке заявили о прибытии на Украину большого числа иностранных ЧВК - РИА Новости, 22.02.2022
В Донецке заявили о прибытии на Украину большого числа иностранных ЧВК
Большое количество представителей иностранных ЧВК прибыли воевать на стороне украинских силовиков, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:58
2022-02-22T19:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
хорватия
сша
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Большое количество представителей иностранных ЧВК прибыли воевать на стороне украинских силовиков, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр Семенов."Говорить о том, что с той стороны есть националисты-радикалы, — они есть с 2014 года. В последнее время наблюдается приезд сюда огромного количества ЧВКашников из стран Европы: Польши, Хорватии — и Америки. Сегодня здесь появляется, я бы сказал, большой такой сброд", — сказал собеседник агентства.По его словам, с представителями иностранных ЧВК бойцам ДНР приходилось встречаться также в 2014 и 2015 годах.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, хорватия, сша, ситуация в днр и лнр
17:58 22.02.2022 (обновлено: 19:07 22.02.2022)
 
В Донецке заявили о прибытии на Украину большого числа иностранных ЧВК

Донецкие ополченцы заявили о прибытии на Украину большого числа иностранных ЧВК

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в селе Травневое Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в селе Травневое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в селе Травневое Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Большое количество представителей иностранных ЧВК прибыли воевать на стороне украинских силовиков, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр Семенов.
"Говорить о том, что с той стороны есть националисты-радикалы, — они есть с 2014 года. В последнее время наблюдается приезд сюда огромного количества ЧВКашников из стран Европы: Польши, Хорватии — и Америки. Сегодня здесь появляется, я бы сказал, большой такой сброд", — сказал собеседник агентства.
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 14:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин заявил о прибытии в Донбасс наемников из иностранных ЧВК
По его словам, с представителями иностранных ЧВК бойцам ДНР приходилось встречаться также в 2014 и 2015 годах.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаХорватияСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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