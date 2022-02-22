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В Донецке заявили о прибытии на Украину большого числа иностранных ЧВК

В Донецке заявили о прибытии на Украину большого числа иностранных ЧВК - РИА Новости, 22.02.2022

В Донецке заявили о прибытии на Украину большого числа иностранных ЧВК

Большое количество представителей иностранных ЧВК прибыли воевать на стороне украинских силовиков, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:58

2022-02-22T17:58

2022-02-22T19:07

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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Большое количество представителей иностранных ЧВК прибыли воевать на стороне украинских силовиков, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр Семенов."Говорить о том, что с той стороны есть националисты-радикалы, — они есть с 2014 года. В последнее время наблюдается приезд сюда огромного количества ЧВКашников из стран Европы: Польши, Хорватии — и Америки. Сегодня здесь появляется, я бы сказал, большой такой сброд", — сказал собеседник агентства.По его словам, с представителями иностранных ЧВК бойцам ДНР приходилось встречаться также в 2014 и 2015 годах.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, хорватия, сша, ситуация в днр и лнр