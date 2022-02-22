https://ria.ru/20220222/donbass-1774363499.html

Матвиенко: Украина шла на уловки для силового решения проблемы Донбасса

Матвиенко: Украина шла на уловки для силового решения проблемы Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Матвиенко: Украина шла на уловки для силового решения проблемы Донбасса

Украина при поддержке Запада блокировала малейшие продвижения в реализации минских соглашений, использовала уловки, чтобы силовым путем присоединить ДНР и ЛНР к РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:23

2022-02-22T15:23

2022-02-22T15:23

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

валентина матвиенко

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1468b194190881bbddd5e0f35329d2f1.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина при поддержке Запада блокировала малейшие продвижения в реализации минских соглашений, использовала уловки, чтобы силовым путем присоединить ДНР и ЛНР к Украине, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания во вторник.Сенаторы рассматривают договоры о сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками."Все годы после подписания минских соглашений Россия настаивала на дипломатическом решении проблемы (Донбасса)", - сказала сенатор.Чтобы жители республик могли говорить на родном языке, развивать свои территории. "Но Украина не просто при молчаливом согласии, а при явной поддержке Запада блокировала малейшее продвижение в реализации минских соглашений, тянула время, использовала откровенно хамские приемы и уловки", - сказала она.По словам Матвиенко, "делалось это, как мы сегодня понимаем, чтобы сконцентрировать как можно больше сил у границы и вновь попытаться силовым путем присоединить республики к Украине".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773962515.html

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, валентина матвиенко, признание днр и лнр в россии