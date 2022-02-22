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Россия будет оказывать военную помощь ЛНР и ДНР исходя из угроз, заявил МИД

Россия будет оказывать военную помощь ЛНР и ДНР исходя из угроз, заявил МИД - РИА Новости, 22.02.2022

Россия будет оказывать военную помощь ЛНР и ДНР исходя из угроз, заявил МИД

Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:08

2022-02-22T15:08

2022-02-22T16:08

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, украина