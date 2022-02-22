15:08 22.02.2022 (обновлено: 16:08 22.02.2022)
Россия будет оказывать военную помощь ЛНР и ДНР исходя из угроз, заявил МИД
Замглавы МИД Руденко заявил, что Россия пока не планирует вводить войска в ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Давайте не будем спекулировать. Пока никто ничего не собирается никуда вводить. Если будет у нас угроза, тогда мы, конечно, окажем содействие в соответствии с договором, который ратифицирован", - сказал Руденко, отвечая на вопрос будет ли означать возможное введение войск РФ прямые боестолкновения с военными Украины.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев