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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774358871.html
Россия будет оказывать военную помощь ЛНР и ДНР исходя из угроз, заявил МИД
Россия будет оказывать военную помощь ЛНР и ДНР исходя из угроз, заявил МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Россия будет оказывать военную помощь ЛНР и ДНР исходя из угроз, заявил МИД
Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:08
2022-02-22T16:08
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
обострение ситуации в днр и лнр
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, украина
15:08 22.02.2022 (обновлено: 16:08 22.02.2022)
 
Россия будет оказывать военную помощь ЛНР и ДНР исходя из угроз, заявил МИД

Замглавы МИД Руденко заявил, что Россия пока не планирует вводить войска в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Давайте не будем спекулировать. Пока никто ничего не собирается никуда вводить. Если будет у нас угроза, тогда мы, конечно, окажем содействие в соответствии с договором, который ратифицирован", - сказал Руденко, отвечая на вопрос будет ли означать возможное введение войск РФ прямые боестолкновения с военными Украины.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраина
 
 
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