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Беженка из Донбасса надеется на скорое окончание конфликта
Беженка из Донбасса надеется на скорое окончание конфликта - РИА Новости, 22.02.2022
Беженка из Донбасса надеется на скорое окончание конфликта
Беженка из Ясиноватой надеется, что после признания независимости ЛНР и ДНР в Донбассе закончится война. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:58
2022-02-22T14:58
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
россия
владимир путин
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МАНЫЧСКАЯ (Ростовская область), 22 фев - РИА Новости. Беженка из Ясиноватой надеется, что после признания независимости ЛНР и ДНР в Донбассе закончится война."Смотрели (заявление Путина - ред.) всем корпусом, каждый у себя в комнате. Скрестив пальцы, ждали этого решения. Ждали этого долго, с 14 года. Надеемся, что прекратится эта война", - сообщила РИА Новости жительница Ясиноватой, которая эвакуировалась с детьми в станицу Манычскую Ростовской области.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках Вооруженными силами РФ.
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донецкая народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, россия, владимир путин
14:58 22.02.2022
 
Беженка из Донбасса надеется на скорое окончание конфликта

Беженка из Ясиноватой надеется, что после признания суверенитета ДНР и ЛНР война кончится

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкВолонтер сопровождает жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород
Волонтер сопровождает жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Волонтер сопровождает жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород
Читать ria.ru в
МАНЫЧСКАЯ (Ростовская область), 22 фев - РИА Новости. Беженка из Ясиноватой надеется, что после признания независимости ЛНР и ДНР в Донбассе закончится война.
"Смотрели (заявление Путина - ред.) всем корпусом, каждый у себя в комнате. Скрестив пальцы, ждали этого решения. Ждали этого долго, с 14 года. Надеемся, что прекратится эта война", - сообщила РИА Новости жительница Ясиноватой, которая эвакуировалась с детьми в станицу Манычскую Ростовской области.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках Вооруженными силами РФ.
Сотрудники МЧС ДНР оказывают помощь гражданам у контрольно-пропускного пункта Успенка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 16:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженки из ДНР рассказали, как их разместили в России, и поделились планами
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияВладимир Путин
 
 
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