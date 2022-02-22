Беженка из Донбасса надеется на скорое окончание конфликта
Беженка из Ясиноватой надеется, что после признания суверенитета ДНР и ЛНР война кончится
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкВолонтер сопровождает жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород
Волонтер сопровождает жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород
МАНЫЧСКАЯ (Ростовская область), 22 фев - РИА Новости. Беженка из Ясиноватой надеется, что после признания независимости ЛНР и ДНР в Донбассе закончится война.
"Смотрели (заявление Путина - ред.) всем корпусом, каждый у себя в комнате. Скрестив пальцы, ждали этого решения. Ждали этого долго, с 14 года. Надеемся, что прекратится эта война", - сообщила РИА Новости жительница Ясиноватой, которая эвакуировалась с детьми в станицу Манычскую Ростовской области.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках Вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева