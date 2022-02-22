https://ria.ru/20220222/donbass-1774356033.html

Беженка из Донбасса надеется на скорое окончание конфликта

Беженка из Донбасса надеется на скорое окончание конфликта - РИА Новости, 22.02.2022

Беженка из Донбасса надеется на скорое окончание конфликта

Беженка из Ясиноватой надеется, что после признания независимости ЛНР и ДНР в Донбассе закончится война. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:58

2022-02-22T14:58

2022-02-22T14:58

в мире

донецкая народная республика

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признание днр и лнр в россии

россия

владимир путин

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МАНЫЧСКАЯ (Ростовская область), 22 фев - РИА Новости. Беженка из Ясиноватой надеется, что после признания независимости ЛНР и ДНР в Донбассе закончится война."Смотрели (заявление Путина - ред.) всем корпусом, каждый у себя в комнате. Скрестив пальцы, ждали этого решения. Ждали этого долго, с 14 года. Надеемся, что прекратится эта война", - сообщила РИА Новости жительница Ясиноватой, которая эвакуировалась с детьми в станицу Манычскую Ростовской области.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках Вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773925748.html

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, россия, владимир путин