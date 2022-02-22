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Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД
Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД
Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, это не наш выбор, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:35
2022-02-22T13:35
2022-02-22T13:42
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, это не наш выбор, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор", - сказал Руденко в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского.Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ, заявил ранее во вторник Зеленский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, россия, киев, минские соглашения
13:35 22.02.2022 (обновлено: 13:42 22.02.2022)
Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД
Замглавы МИД Руденко: Москва не желает разрывать отношения с Киевом