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Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД

Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022

Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД

Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, это не наш выбор, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:35

2022-02-22T13:35

2022-02-22T13:42

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, это не наш выбор, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор", - сказал Руденко в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского.Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ, заявил ранее во вторник Зеленский.

россия

киев

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, россия, киев, минские соглашения