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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774325477.html
Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД
Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД
Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, это не наш выбор, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:35
2022-02-22T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир зеленский
россия
киев
минские соглашения
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, это не наш выбор, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор", - сказал Руденко в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского.Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ, заявил ранее во вторник Зеленский.
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Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, россия, киев, минские соглашения
13:35 22.02.2022 (обновлено: 13:42 22.02.2022)
 
Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД

Замглавы МИД Руденко: Москва не желает разрывать отношения с Киевом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, это не наш выбор, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор", - сказал Руденко в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского.
Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ, заявил ранее во вторник Зеленский.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир ЗеленскийРоссияКиевМинские соглашения
 
 
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