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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774317495.html
Эрдоган назвал признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемым
Эрдоган назвал признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемым - РИА Новости, 22.02.2022
Эрдоган назвал признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемым
Признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемо, Анкара призывает стороны соблюдать здравый смысл, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:14
2022-02-22T13:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
россия
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АНКАРА, 22 фев – РИА Новости. Признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемо, Анкара призывает стороны соблюдать здравый смысл, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Мадина Моргоева
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в мире, здоровье - общество, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:14 22.02.2022
 
Эрдоган назвал признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемым

Президент Турции Эрдоган назвал "неприемлемым" признание Россией ДНР и ЛНР

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 фев – РИА Новости. Признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемо, Анкара призывает стороны соблюдать здравый смысл, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы считаем решение (признание Россией Донецка и Луганска – ред.) неприемлемым. Мы призываем стороны соблюдать здравый смысл и международное право", - приводит слова турецкого лидера агентство "Анадолу".

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗдоровье - ОбществоВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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