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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774301875.html
Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР, заявил Лавров
Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022
Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР, заявил Лавров
Россия гарантирует безопасность ЛНР и ДНР, заявил глава МИД страны Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:37
2022-02-22T15:06
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир зеленский
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россия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия гарантирует безопасность ЛНР и ДНР, заявил глава МИД страны Сергей Лавров."Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают", — заявил министр.По его словам, Москва выступает за то, чтобы проблемы решались мирным способом, поэтому ее не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика украинских властей, действия по ее накачиванию оружием и инициируемые ей перестрелки на границе с Луганской и Донецкой народными республиками.Позже на сайте министерства опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что решение признать ДНР и ЛНР принято на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ и других основополагающих международных документовНакануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
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россия
донецкая народная республика
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:37 22.02.2022 (обновлено: 15:06 22.02.2022)
 
Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей
Министр иностранных дел РФ Сергей - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия гарантирует безопасность ЛНР и ДНР, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.
"Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают", — заявил министр.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
По его словам, Москва выступает за то, чтобы проблемы решались мирным способом, поэтому ее не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика украинских властей, действия по ее накачиванию оружием и инициируемые ей перестрелки на границе с Луганской и Донецкой народными республиками.
"В ситуации, когда минские договоренности были мертвы уже не один год из-за подобных действий Киева по саботажу обязательств и из-за попустительства и, даже может быть, потакательства Запада такой позиции киевского режима, всем понятно, что эти договоренности уже были похоронены, похоронены не нами", — сказал глава ведомства.
Позже на сайте министерства опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что решение признать ДНР и ЛНР принято на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ и других основополагающих международных документов
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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