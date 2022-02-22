https://ria.ru/20220222/donbass-1774301875.html

Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР, заявил Лавров

Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР, заявил Лавров - РИА Новости, 22.02.2022

Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР, заявил Лавров

Россия гарантирует безопасность ЛНР и ДНР, заявил глава МИД страны Сергей Лавров. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:37

2022-02-22T12:37

2022-02-22T15:06

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия гарантирует безопасность ЛНР и ДНР, заявил глава МИД страны Сергей Лавров."Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают", — заявил министр.По его словам, Москва выступает за то, чтобы проблемы решались мирным способом, поэтому ее не может не волновать продолжающаяся воинственная риторика украинских властей, действия по ее накачиванию оружием и инициируемые ей перестрелки на границе с Луганской и Донецкой народными республиками.Позже на сайте министерства опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что решение признать ДНР и ЛНР принято на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ и других основополагающих международных документовНакануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика