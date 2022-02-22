https://ria.ru/20220222/donbass-1774296874.html

Выход ЛНР из "Минска-2" не обсуждался, заявили в парламенте республики

Выход ЛНР из "Минска-2" не обсуждался, заявили в парламенте республики - РИА Новости, 22.02.2022

Выход ЛНР из "Минска-2" не обсуждался, заявили в парламенте республики

Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил журналистам, что вопрос выхода республики из минских соглашений пока не обсуждался. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:22

2022-02-22T12:22

2022-02-22T14:34

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в мире

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил журналистам, что вопрос выхода республики из минских соглашений пока не обсуждался."Лучше задать этот вопрос (выхода республик из минских соглашений – ред.) их подписантам. Пока на повестке у депутатов Народного совета республики этот вопрос (выхода из минских соглашений - ред.) не стоит, этот вопрос не входит в нашу компетенцию. На самом деле мы выступали все эти годы за соблюдение минских соглашений", - заявил Хорошилов журналистам.Он добавил, что Украина не выполняла ни один пункт из этих соглашений.По словам Хорошилова, в ЛНР слышали заявление украинской стороны, что в случае выполнения минских договорённостей фактически Украина перестанет существовать в том виде, в котором она сейчас существует, и это повлечёт фактически развал страны.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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