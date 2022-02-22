12:22 22.02.2022 (обновлено: 14:34 22.02.2022)
Выход ЛНР из "Минска-2" не обсуждался, заявили в парламенте республики
Вице-спикер парламента ЛНР Хорошилов: вопрос выхода ЛНР из "Минска-2" пока не обсуждался
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска
Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил журналистам, что вопрос выхода республики из минских соглашений пока не обсуждался.
"Лучше задать этот вопрос (выхода республик из минских соглашений – ред.) их подписантам. Пока на повестке у депутатов Народного совета республики этот вопрос (выхода из минских соглашений - ред.) не стоит, этот вопрос не входит в нашу компетенцию. На самом деле мы выступали все эти годы за соблюдение минских соглашений", - заявил Хорошилов журналистам.
Он добавил, что Украина не выполняла ни один пункт из этих соглашений.
"То, что я вижу на протяжении этих всех лет - с 2015 года они не выполнялись и ни один пункт из этих соглашений не был выполнен, начиная от "квазиотвода" вооружений, который якобы состоялся со стороны Украины, а на самом деле всё вооружение осталось на тех позициях, где они и были в 2014 году, и заканчивая прямыми переговорами с представителями Луганской и Донецкой народных республик", - сказал он.
По словам Хорошилова, в ЛНР слышали заявление украинской стороны, что в случае выполнения минских договорённостей фактически Украина перестанет существовать в том виде, в котором она сейчас существует, и это повлечёт фактически развал страны.
"Поэтому я думаю, что они как не выполняли, так и не будут выполнять, независимо - будем признаны, не признаны, будет ли у нас помощь или её не будет - они выполнять их не собираются", - добавил вице-спикер.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова