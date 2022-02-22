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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774296874.html
Выход ЛНР из "Минска-2" не обсуждался, заявили в парламенте республики
Выход ЛНР из "Минска-2" не обсуждался, заявили в парламенте республики - РИА Новости, 22.02.2022
Выход ЛНР из "Минска-2" не обсуждался, заявили в парламенте республики
Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил журналистам, что вопрос выхода республики из минских соглашений пока не обсуждался. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:22
2022-02-22T14:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил журналистам, что вопрос выхода республики из минских соглашений пока не обсуждался."Лучше задать этот вопрос (выхода республик из минских соглашений – ред.) их подписантам. Пока на повестке у депутатов Народного совета республики этот вопрос (выхода из минских соглашений - ред.) не стоит, этот вопрос не входит в нашу компетенцию. На самом деле мы выступали все эти годы за соблюдение минских соглашений", - заявил Хорошилов журналистам.Он добавил, что Украина не выполняла ни один пункт из этих соглашений.По словам Хорошилова, в ЛНР слышали заявление украинской стороны, что в случае выполнения минских договорённостей фактически Украина перестанет существовать в том виде, в котором она сейчас существует, и это повлечёт фактически развал страны.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774296284.html
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
12:22 22.02.2022 (обновлено: 14:34 22.02.2022)
 
Выход ЛНР из "Минска-2" не обсуждался, заявили в парламенте республики

Вице-спикер парламента ЛНР Хорошилов: вопрос выхода ЛНР из "Минска-2" пока не обсуждался

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска
Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил журналистам, что вопрос выхода республики из минских соглашений пока не обсуждался.
"Лучше задать этот вопрос (выхода республик из минских соглашений – ред.) их подписантам. Пока на повестке у депутатов Народного совета республики этот вопрос (выхода из минских соглашений - ред.) не стоит, этот вопрос не входит в нашу компетенцию. На самом деле мы выступали все эти годы за соблюдение минских соглашений", - заявил Хорошилов журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров назвал реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР ожидаемой
Он добавил, что Украина не выполняла ни один пункт из этих соглашений.
"То, что я вижу на протяжении этих всех лет - с 2015 года они не выполнялись и ни один пункт из этих соглашений не был выполнен, начиная от "квазиотвода" вооружений, который якобы состоялся со стороны Украины, а на самом деле всё вооружение осталось на тех позициях, где они и были в 2014 году, и заканчивая прямыми переговорами с представителями Луганской и Донецкой народных республик", - сказал он.
По словам Хорошилова, в ЛНР слышали заявление украинской стороны, что в случае выполнения минских договорённостей фактически Украина перестанет существовать в том виде, в котором она сейчас существует, и это повлечёт фактически развал страны.
"Поэтому я думаю, что они как не выполняли, так и не будут выполнять, независимо - будем признаны, не признаны, будет ли у нас помощь или её не будет - они выполнять их не собираются", - добавил вице-спикер.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Украина стягивает еще больше военной техники к ДНР, заявил Басурин
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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