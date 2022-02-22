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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774292615.html
Источник: комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров с ДНР и ЛНР
Источник: комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Источник: комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров с ДНР и ЛНР
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник поддержал законы о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:06
2022-02-22T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир зеленский
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник поддержал законы о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил РИА Новости источник в комитете.Ранее аналогичное решение приняли международный и оборонный комитеты Совфеда. Как ранее сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенаторы обсудят этот вопрос в соответствии с Конституцией и регламентными процедурами.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
россия
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:06 22.02.2022 (обновлено: 13:53 22.02.2022)
 
Источник: комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров с ДНР и ЛНР

Конституционный комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров с ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник поддержал законы о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил РИА Новости источник в комитете.
Ранее аналогичное решение приняли международный и оборонный комитеты Совфеда. Как ранее сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенаторы обсудят этот вопрос в соответствии с Конституцией и регламентными процедурами.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Салют и триколоры: как в Донецке отметили признание независимости
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
1 из 11

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР)
2 из 11

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
3 из 11

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
4 из 11

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

Скульптурная композиция Я люблю ДНР во время празднования подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР
5 из 11

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
6 из 11

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Заиграл российский гимн.

Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР в Донецке
7 из 11

Заиграл российский гимн.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Салют в Донецке.

Салют в честь подписания документов о признании Российской Федерацией независимости ЛНР и ДНР в Донецке
8 из 11

Салют в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Десятки людей размахивали российскими флагами.

Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
9 из 11

Десятки людей размахивали российскими флагами.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Донецка поздравляли друг друга.

Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
10 из 11

Жители Донецка поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

Люди радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией ДНР и ЛНР в Донецке
11 из 11

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 11

Жители Донецка вечером в понедельник вышли на улицы по радостному поводу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 11

На центральной площади города были установлены колонки, с которых транслировалась речь Владимира Путина.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 11

Сразу после обращения президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 11

Уже в конце обращения собравшиеся стали выкрикивать: "Россия"!

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 11

Скульптурная композиция "Я люблю ДНР" в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
6 из 11

Затем небо осветил праздничный фейерверк.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Заиграл российский гимн.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 11

Салют в Донецке.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
9 из 11

Десятки людей размахивали российскими флагами.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
10 из 11

Жители Донецка поздравляли друг друга.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 11

Торжества не прекращались до 23 часов, когда в городе начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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