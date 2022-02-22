https://ria.ru/20220222/donbass-1774292615.html
Источник: комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров с ДНР и ЛНР
Источник: комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Источник: комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров с ДНР и ЛНР
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник поддержал законы о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:06
2022-02-22T12:06
2022-02-22T13:53
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству во вторник поддержал законы о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, сообщил РИА Новости источник в комитете.Ранее аналогичное решение приняли международный и оборонный комитеты Совфеда. Как ранее сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, сенаторы обсудят этот вопрос в соответствии с Конституцией и регламентными процедурами.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
12:06 22.02.2022 (обновлено: 13:53 22.02.2022)
Источник: комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров с ДНР и ЛНР
Конституционный комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров с ДНР и ЛНР