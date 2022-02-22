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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774286807.html
В МИД высказались о возможности размещения военных баз России в ЛНР и ДНР
В МИД высказались о возможности размещения военных баз России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
В МИД высказались о возможности размещения военных баз России в ЛНР и ДНР
Разговора о размещении военных баз России в Донецкой и Луганской народных республиках пока нет, хотя договоры с ДНР и ЛНР при необходимости такой вариант... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:52
2022-02-22T12:01
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Разговора о размещении военных баз России в Донецкой и Луганской народных республиках пока нет, хотя договоры с ДНР и ЛНР при необходимости такой вариант предусматривают, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
донецкая народная республика
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Мадина Моргоева
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признание днр и лнр в россии, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
11:52 22.02.2022 (обновлено: 12:01 22.02.2022)
 
В МИД высказались о возможности размещения военных баз России в ЛНР и ДНР

Замглавы МИД Руденко: разговоры о военных базах России в ДНР и ЛНР пока не ведутся

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Разговора о размещении военных баз России в Донецкой и Луганской народных республиках пока нет, хотя договоры с ДНР и ЛНР при необходимости такой вариант предусматривают, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости сделаем, будет сделано все, что нужно. Договор это предусматривает",- сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения у села Новолуганское в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Обострение в Донбассе обходится Украине в миллиарды долларов
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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