https://ria.ru/20220222/donbass-1774286807.html
В МИД высказались о возможности размещения военных баз России в ЛНР и ДНР
В МИД высказались о возможности размещения военных баз России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
В МИД высказались о возможности размещения военных баз России в ЛНР и ДНР
Разговора о размещении военных баз России в Донецкой и Луганской народных республиках пока нет, хотя договоры с ДНР и ЛНР при необходимости такой вариант... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:52
2022-02-22T11:52
2022-02-22T12:01
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:92:3115:1845_1920x0_80_0_0_7513047c9cde7ede72535bd5c0422c3f.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Разговора о размещении военных баз России в Донецкой и Луганской народных республиках пока нет, хотя договоры с ДНР и ЛНР при необходимости такой вариант предусматривают, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f51b7df964f1200c4b3d257b21e0c439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
11:52 22.02.2022 (обновлено: 12:01 22.02.2022)
В МИД высказались о возможности размещения военных баз России в ЛНР и ДНР
Замглавы МИД Руденко: разговоры о военных базах России в ДНР и ЛНР пока не ведутся