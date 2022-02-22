https://ria.ru/20220222/donbass-1774286807.html

В МИД высказались о возможности размещения военных баз России в ЛНР и ДНР

В МИД высказались о возможности размещения военных баз России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

В МИД высказались о возможности размещения военных баз России в ЛНР и ДНР

Разговора о размещении военных баз России в Донецкой и Луганской народных республиках пока нет, хотя договоры с ДНР и ЛНР при необходимости такой вариант... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:52

2022-02-22T11:52

2022-02-22T12:01

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:92:3115:1845_1920x0_80_0_0_7513047c9cde7ede72535bd5c0422c3f.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Разговора о размещении военных баз России в Донецкой и Луганской народных республиках пока нет, хотя договоры с ДНР и ЛНР при необходимости такой вариант предусматривают, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/obostrenie-1774150918.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия