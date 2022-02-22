https://ria.ru/20220222/donbass-1774277308.html

Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин

Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.02.2022

Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин

Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс, информации о том, что он отказался от силового варианта нет, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:20

2022-02-22T11:20

2022-02-22T11:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс, информации о том, что он отказался от силового варианта нет, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Киев готовился и готовится, ещё, к сожалению, у меня нет данных, я в дороге, у меня нет данных, что Киев передумал наступать или передумал силовым способом разрешать конфликт", - сказал Пушилин в эфире Youtube-канала "Соловьев live".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774267281.html

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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