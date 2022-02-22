https://ria.ru/20220222/donbass-1774256556.html

ЛДПР поддержала признание ЛНР и ДНР

ЛДПР поддержала признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

ЛДПР поддержала признание ЛНР и ДНР

ЛДПР полностью поддерживает признание ЛНР и ДНР, НАТО должна "убраться" на границы 1997 года, говорится в заявлении фракции в Госдуме, оно имеется в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:10

2022-02-22T10:10

2022-02-22T11:07

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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сша

россия

лдпр

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ЛДПР полностью поддерживает признание ЛНР и ДНР, НАТО должна "убраться" на границы 1997 года, говорится в заявлении фракции в Госдуме, оно имеется в распоряжении РИА Новости.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ."ЛДПР полностью поддерживает решение о признании независимости ЛНР и ДНР. Однако вместе с тем, мы выражаем надежду, что это лишь первый шаг, и 22 февраля 2022 года началось возвращение всей Украины в её историческое лоно", - говорится в заявлении ЛДПР.В нем отмечается, что в эти триумфальные для России дни "нашлись те, кто стонет из-за принятых решений и со страхом поглядывает на Запад"."А нам плевать на мнение Запада и США! Потому что сейчас вопрос стоит о сохранении России, о том, в каком государстве, с какими правами и свободами жить нашим детям, освободимся мы, наконец, от ярма бесконечной стагнации, когда каждый год на нас будут навешивать новые и новые санкции, возить мордой о лавку, унижать?" - сообщили в пресс-службе.Также в заявлении говорится, что для Запада Россия всегда будет крайней и виноватой."Пора наконец совершить мощный рывок вперёд! Ещё один важный пункт – дать здравую оценку прошлому, назвать вещи своими именами. И это было сделано впервые за 30 лет. В 1917 году большевики позорно вышли из Первой мировой войны (хотя мы могли оказаться в числе победителей и никогда не допустить Второй мировой войны), нарезали Россию на национальные клетки отдав половину западных территорий", - также заявили в ЛДПР."ЛДПР призывала к новой политике 30 лет! 22 февраля стало персональным триумфом для Владимира Вольфовича Жириновского, который предупреждал, чем всё это закончится!" - говорится в заявлении.Кроме того, там сообщается, что настало время решительных, быстрых действий."Главная задача сейчас - снять все вопросы по безопасности. НАТО должна убраться от границ России на рубежи 1997 года, а когда это произойдёт, то и необходимость в этом альянсе отпадет, он будет просто распущен. На место глобальных блоков придут региональные военные союзы, например, уже созданный AUKUS (США, Британия и Австралия). Вот они займутся тем, что будут вылавливать в море лодки с мигрантами из Африки. А в Европе никаких блоков больше быть не должно", - сообщают в партии.При этом Россия не намерена проводить экспансию, отмечается в заявлении."Главное для нас – гарантии собственной безопасности. И когда мы их получим – сможем заняться внутренней политикой, развивать демократию, обеспечить всех граждан работой с зарплатой не ниже 50 тысяч рублей, вложить огромные средства в образование, здравоохранение, инфраструктуру, дороги", - говорится в заявлении фракции.В партии назвали 22 февраля новой памятной датой."22 февраля – это огромная победа, новая памятная дата для России наравне с 9 мая, когда мы разгромили Гитлера, и 18 марта, когда был возвращен Крым", - подытожили в ЛДПР.

https://ria.ru/20220222/zelenskiy-1774258560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, лдпр