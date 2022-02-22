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ЛДПР поддержала признание ЛНР и ДНР
ЛДПР поддержала признание ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
ЛДПР поддержала признание ЛНР и ДНР
ЛДПР полностью поддерживает признание ЛНР и ДНР, НАТО должна "убраться" на границы 1997 года, говорится в заявлении фракции в Госдуме, оно имеется в... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:10
2022-02-22T11:07
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
лдпр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ЛДПР полностью поддерживает признание ЛНР и ДНР, НАТО должна "убраться" на границы 1997 года, говорится в заявлении фракции в Госдуме, оно имеется в распоряжении РИА Новости.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ."ЛДПР полностью поддерживает решение о признании независимости ЛНР и ДНР. Однако вместе с тем, мы выражаем надежду, что это лишь первый шаг, и 22 февраля 2022 года началось возвращение всей Украины в её историческое лоно", - говорится в заявлении ЛДПР.В нем отмечается, что в эти триумфальные для России дни "нашлись те, кто стонет из-за принятых решений и со страхом поглядывает на Запад"."А нам плевать на мнение Запада и США! Потому что сейчас вопрос стоит о сохранении России, о том, в каком государстве, с какими правами и свободами жить нашим детям, освободимся мы, наконец, от ярма бесконечной стагнации, когда каждый год на нас будут навешивать новые и новые санкции, возить мордой о лавку, унижать?" - сообщили в пресс-службе.Также в заявлении говорится, что для Запада Россия всегда будет крайней и виноватой."Пора наконец совершить мощный рывок вперёд! Ещё один важный пункт – дать здравую оценку прошлому, назвать вещи своими именами. И это было сделано впервые за 30 лет. В 1917 году большевики позорно вышли из Первой мировой войны (хотя мы могли оказаться в числе победителей и никогда не допустить Второй мировой войны), нарезали Россию на национальные клетки отдав половину западных территорий", - также заявили в ЛДПР."ЛДПР призывала к новой политике 30 лет! 22 февраля стало персональным триумфом для Владимира Вольфовича Жириновского, который предупреждал, чем всё это закончится!" - говорится в заявлении.Кроме того, там сообщается, что настало время решительных, быстрых действий."Главная задача сейчас - снять все вопросы по безопасности. НАТО должна убраться от границ России на рубежи 1997 года, а когда это произойдёт, то и необходимость в этом альянсе отпадет, он будет просто распущен. На место глобальных блоков придут региональные военные союзы, например, уже созданный AUKUS (США, Британия и Австралия). Вот они займутся тем, что будут вылавливать в море лодки с мигрантами из Африки. А в Европе никаких блоков больше быть не должно", - сообщают в партии.При этом Россия не намерена проводить экспансию, отмечается в заявлении."Главное для нас – гарантии собственной безопасности. И когда мы их получим – сможем заняться внутренней политикой, развивать демократию, обеспечить всех граждан работой с зарплатой не ниже 50 тысяч рублей, вложить огромные средства в образование, здравоохранение, инфраструктуру, дороги", - говорится в заявлении фракции.В партии назвали 22 февраля новой памятной датой."22 февраля – это огромная победа, новая памятная дата для России наравне с 9 мая, когда мы разгромили Гитлера, и 18 марта, когда был возвращен Крым", - подытожили в ЛДПР.
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, лдпр
10:10 22.02.2022 (обновлено: 11:07 22.02.2022)
 
ЛДПР поддержала признание ЛНР и ДНР

ЛДПР поддержала признание ЛНР и ДНР: НАТО должна убраться на границы 1997 года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ЛДПР полностью поддерживает признание ЛНР и ДНР, НАТО должна "убраться" на границы 1997 года, говорится в заявлении фракции в Госдуме, оно имеется в распоряжении РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"ЛДПР полностью поддерживает решение о признании независимости ЛНР и ДНР. Однако вместе с тем, мы выражаем надежду, что это лишь первый шаг, и 22 февраля 2022 года началось возвращение всей Украины в её историческое лоно", - говорится в заявлении ЛДПР.
В нем отмечается, что в эти триумфальные для России дни "нашлись те, кто стонет из-за принятых решений и со страхом поглядывает на Запад".
"А нам плевать на мнение Запада и США! Потому что сейчас вопрос стоит о сохранении России, о том, в каком государстве, с какими правами и свободами жить нашим детям, освободимся мы, наконец, от ярма бесконечной стагнации, когда каждый год на нас будут навешивать новые и новые санкции, возить мордой о лавку, унижать?" - сообщили в пресс-службе.
Также в заявлении говорится, что для Запада Россия всегда будет крайней и виноватой.
"Детям страшно": жители Донбасса бегут в Россию
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

Жители ДНР на железнодорожной станции Донецк-2 во время эвакуации в Ростовскую область
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© REUTERS / Alexander Ermochenko

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

Мальчик в поезде во время эвакуации беженцев с территории ДНР
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

Жительница Донбасса в автобусе на территории железнодорожного вокзала Воронеж-1
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

Жители Донбасса, прибывшие на железнодорожный вокзал Воронеж-1
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

Жители Донбасса в столовой на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

Жители Донбасса во время размещения на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

Сотрудник МЧС РФ с ребенком на руках во время размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

Жители Донецкой и Луганской народных республик в столовой гостиницы Ахтуба в городе Волжский
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

Размещение жителей Донецкой и Луганской народных республик в гостинице Ахтуба в городе Волжский
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

Девушка в пункте временного размещения беженцев, организованном спортивной школе №13 в Таганроге
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
1 из 13

Им пришлось бросить все и уехать, когда в Донбассе возобновились обстрелы. "Мы в 2014-2015 годах сидели по подвалам, а сейчас уже сердце не выдерживает..." — говорят те, кто решил эвакуироваться.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

"Детям страшно. Не хочется им все рассказывать, но они видят многое сами", — вздыхает жительница Донбасса.

© REUTERS / Alexander Ermochenko
3 из 13

Первой беженцев приняла Ростовская область. Здесь тут же развернули пункты временного размещения (ПВР), создали условия для быстрого перехода границы.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
4 из 13

К утру понедельника российскую границу пересекли более 60 тысяч человек. Восемь тысяч выехали из Ростовской области в соседние.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 13

Составы отправились в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 13

О готовности разместить людей из Донбасса заявили 43 российских региона.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
7 из 13

Те, у кого в России есть родственники, едут к ним. Другие остаются в пунктах временного пребывания.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для беженцев подготовили почти 400 ПВР вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 пунктов на 54 тысячи мест.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9 из 13

Президент России поручил выплатить каждому прибывающему из Донбасса по десять тысяч рублей.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
10 из 13

Беженцам оказывают необходимую организационную и юридическую помощь.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
11 из 13

Сделано все, чтобы люди могли почувствовать себя в безопасности.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
12 из 13

Многие пока не решили, останутся ли в России, все будет зависеть от ситуации на родине.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
13 из 13

Ребенок в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе в Таганроге.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
"Пора наконец совершить мощный рывок вперёд! Ещё один важный пункт – дать здравую оценку прошлому, назвать вещи своими именами. И это было сделано впервые за 30 лет. В 1917 году большевики позорно вышли из Первой мировой войны (хотя мы могли оказаться в числе победителей и никогда не допустить Второй мировой войны), нарезали Россию на национальные клетки отдав половину западных территорий", - также заявили в ЛДПР.
"ЛДПР призывала к новой политике 30 лет! 22 февраля стало персональным триумфом для Владимира Вольфовича Жириновского, который предупреждал, чем всё это закончится!" - говорится в заявлении.
Кроме того, там сообщается, что настало время решительных, быстрых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
10:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США убеждают Зеленского переехать во Львов, сообщает ABC
"Главная задача сейчас - снять все вопросы по безопасности. НАТО должна убраться от границ России на рубежи 1997 года, а когда это произойдёт, то и необходимость в этом альянсе отпадет, он будет просто распущен. На место глобальных блоков придут региональные военные союзы, например, уже созданный AUKUS (США, Британия и Австралия). Вот они займутся тем, что будут вылавливать в море лодки с мигрантами из Африки. А в Европе никаких блоков больше быть не должно", - сообщают в партии.
При этом Россия не намерена проводить экспансию, отмечается в заявлении.
"Главное для нас – гарантии собственной безопасности. И когда мы их получим – сможем заняться внутренней политикой, развивать демократию, обеспечить всех граждан работой с зарплатой не ниже 50 тысяч рублей, вложить огромные средства в образование, здравоохранение, инфраструктуру, дороги", - говорится в заявлении фракции.
В партии назвали 22 февраля новой памятной датой.
"22 февраля – это огромная победа, новая памятная дата для России наравне с 9 мая, когда мы разгромили Гитлера, и 18 марта, когда был возвращен Крым", - подытожили в ЛДПР.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Ситуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияЛДПР
 
 
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