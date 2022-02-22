https://ria.ru/20220222/donbass-1774250375.html
МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР
МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что Дамаск поддерживает признание Россией ЛНР и ДНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:37
2022-02-22T09:37
2022-02-22T09:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что Дамаск поддерживает признание Россией ЛНР и ДНР."Вчера господин президент (Владимир) Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории, и вы знаете, что Сирийская арабская республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин", - сказал он в ходе ближневосточной конференции клуба "Валдай".Глава МИД Сирии добавил, что народ страны солидарен с ЛНР и ДНР.Фейсал Микдад отметил, что Дамаск видит основу для сотрудничества в свете признания Россией ДНР и ЛНР."Мы считаем, что нынешние условия будут способствовать укреплению нашего сотрудничества, потому что это сотрудничество во имя человека", - сказал он.По его словам, "сотрудничество России и Сирии - это глубокое и прочное сотрудничество". Дамаск "будет начинать сотрудничать с новыми государствами для того, чтобы углублять сотрудничество и с Россией", добавил Микдад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:37 22.02.2022 (обновлено: 09:54 22.02.2022)
МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР
Глава МИД Сирии: Дамаск поддерживает решение Путина о признании ЛНР и ДНР
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что Дамаск поддерживает признание Россией ЛНР и ДНР.
"Вчера господин президент (Владимир) Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории, и вы знаете, что Сирийская арабская республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин", - сказал он в ходе ближневосточной конференции клуба "Валдай".
Глава МИД Сирии
добавил, что народ страны солидарен с ЛНР
и ДНР
.
Фейсал Микдад
отметил, что Дамаск
видит основу для сотрудничества в свете признания Россией
ДНР и ЛНР.
"Мы считаем, что нынешние условия будут способствовать укреплению нашего сотрудничества, потому что это сотрудничество во имя человека", - сказал он.
По его словам, "сотрудничество России и Сирии
- это глубокое и прочное сотрудничество". Дамаск "будет начинать сотрудничать с новыми государствами для того, чтобы углублять сотрудничество и с Россией", добавил Микдад.