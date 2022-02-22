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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774250375.html
МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР
МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР
Глава МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что Дамаск поддерживает признание Россией ЛНР и ДНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:37
2022-02-22T09:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что Дамаск поддерживает признание Россией ЛНР и ДНР."Вчера господин президент (Владимир) Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории, и вы знаете, что Сирийская арабская республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин", - сказал он в ходе ближневосточной конференции клуба "Валдай".Глава МИД Сирии добавил, что народ страны солидарен с ЛНР и ДНР.Фейсал Микдад отметил, что Дамаск видит основу для сотрудничества в свете признания Россией ДНР и ЛНР."Мы считаем, что нынешние условия будут способствовать укреплению нашего сотрудничества, потому что это сотрудничество во имя человека", - сказал он.По его словам, "сотрудничество России и Сирии - это глубокое и прочное сотрудничество". Дамаск "будет начинать сотрудничать с новыми государствами для того, чтобы углублять сотрудничество и с Россией", добавил Микдад.
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Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:37 22.02.2022 (обновлено: 09:54 22.02.2022)
 
МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР

Глава МИД Сирии: Дамаск поддерживает решение Путина о признании ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГлавы МИД Сирии Фейсал Микдад
Главы МИД Сирии Фейсал Микдад - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что Дамаск поддерживает признание Россией ЛНР и ДНР.
"Вчера господин президент (Владимир) Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории, и вы знаете, что Сирийская арабская республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин", - сказал он в ходе ближневосточной конференции клуба "Валдай".
Глава МИД Сирии добавил, что народ страны солидарен с ЛНР и ДНР.
Фейсал Микдад отметил, что Дамаск видит основу для сотрудничества в свете признания Россией ДНР и ЛНР.
"Мы считаем, что нынешние условия будут способствовать укреплению нашего сотрудничества, потому что это сотрудничество во имя человека", - сказал он.
По его словам, "сотрудничество России и Сирии - это глубокое и прочное сотрудничество". Дамаск "будет начинать сотрудничать с новыми государствами для того, чтобы углублять сотрудничество и с Россией", добавил Микдад.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 15:41
МИД осудил удары Израиля по территории Сирии
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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