https://ria.ru/20220222/donbass-1774250375.html

МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР

МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что Дамаск поддерживает признание Россией ЛНР и ДНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:37

2022-02-22T09:37

2022-02-22T09:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что Дамаск поддерживает признание Россией ЛНР и ДНР."Вчера господин президент (Владимир) Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории, и вы знаете, что Сирийская арабская республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин", - сказал он в ходе ближневосточной конференции клуба "Валдай".Глава МИД Сирии добавил, что народ страны солидарен с ЛНР и ДНР.Фейсал Микдад отметил, что Дамаск видит основу для сотрудничества в свете признания Россией ДНР и ЛНР."Мы считаем, что нынешние условия будут способствовать укреплению нашего сотрудничества, потому что это сотрудничество во имя человека", - сказал он.По его словам, "сотрудничество России и Сирии - это глубокое и прочное сотрудничество". Дамаск "будет начинать сотрудничать с новыми государствами для того, чтобы углублять сотрудничество и с Россией", добавил Микдад.

https://ria.ru/20220221/siriya-1774091116.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии