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В Россию эвакуировали около 70 тысяч жителей Донбасса

В Россию эвакуировали около 70 тысяч жителей Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

В Россию эвакуировали около 70 тысяч жителей Донбасса

В Россию эвакуированы из ДНР и ЛНР уже около 70 тысяч жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:51

2022-02-22T08:51

2022-02-22T08:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ООН, 22 фев – РИА Новости. В Россию эвакуированы из ДНР и ЛНР уже около 70 тысяч жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Как указал Небензя, в ходе последней эскалации "выпущено до 1600 снарядов, погибли мирные люди"."На территорию республик проникло несколько диверсионных групп, совершивших или попытавшихся совершить подрывы объектов критической инфраструктуры. Как я уже сказал, имеются жертвы среди мирного населения, в ЛНР и ДНР была объявлена всеобщая мобилизация", - сказал он.По его словам, в Россию, а не на Украину, хлынули беженцы. "За эти дни число эвакуированных женщин, стариков и детей составило около 70 тысяч человек. Россия их принимает и создает условия для их размещения и проживания". – заявил он."Были также обстреляны несколько близлежащих к пограничной зоне поселков на территории России", - добавил Небензя.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, россия, владимир путин, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика