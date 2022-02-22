https://ria.ru/20220222/dogovory-1774430778.html
Путин ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве
Путин ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости, 22.02.2022
Путин ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым ратифицировал договоры с Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе и... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:51
2022-02-22T18:51
2022-02-22T20:04
ситуация в днр и лнр
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луганская народная республика
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым ратифицировал договоры с Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе и сотрудничестве, сообщается на сайте Кремля.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, россия, владимир путин, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире
18:51 22.02.2022 (обновлено: 20:04 22.02.2022)
Путин ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве
Путин подписал федеральный закон о ратификации договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР