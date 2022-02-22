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Путин ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве
Путин ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости, 22.02.2022
Путин ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым ратифицировал договоры с Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе и... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:51
2022-02-22T20:04
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
россия
владимир путин
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым ратифицировал договоры с Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе и сотрудничестве, сообщается на сайте Кремля.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, россия, владимир путин, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире
18:51 22.02.2022 (обновлено: 20:04 22.02.2022)
 
Путин ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве

Путин подписал федеральный закон о ратификации договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым ратифицировал договоры с Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе и сотрудничестве, сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.
Конфликт на востоке Украины длится восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Ситуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияВладимир ПутинУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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