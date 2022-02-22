https://ria.ru/20220222/dogovory-1774430778.html

Путин ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве

Путин ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве - РИА Новости, 22.02.2022

Путин ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым ратифицировал договоры с Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T18:51

2022-02-22T18:51

2022-02-22T20:04

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

россия

владимир путин

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым ратифицировал договоры с Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе и сотрудничестве, сообщается на сайте Кремля.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, россия, владимир путин, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире