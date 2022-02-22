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Комитеты Госдумы рекомендовали ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР

Комитеты Госдумы рекомендовали ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Комитеты Госдумы рекомендовали ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР

Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ на заседании во вторник единогласно приняли совместное решение рекомендовать палате ратифицировать... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:26

2022-02-22T09:26

2022-02-22T11:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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донецкая народная республика

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госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ на заседании во вторник единогласно приняли совместное решение рекомендовать палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть вопрос о ратификации данных соглашений.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Заседание профильных комитетов Госдумы Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ на заседании во вторник единогласно приняли совместное решение рекомендовать палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть вопрос о ратификации данных соглашений. 2022-02-22T09:26 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, ситуация в днр и лнр