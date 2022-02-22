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Комитеты Госдумы рекомендовали ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР
Комитеты Госдумы рекомендовали ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Комитеты Госдумы рекомендовали ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР
Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ на заседании во вторник единогласно приняли совместное решение рекомендовать палате ратифицировать... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:26
2022-02-22T09:26
2022-02-22T11:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ на заседании во вторник единогласно приняли совместное решение рекомендовать палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть вопрос о ратификации данных соглашений.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
россия
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Заседание профильных комитетов Госдумы
Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ на заседании во вторник единогласно приняли совместное решение рекомендовать палате ратифицировать договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками.
Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть вопрос о ратификации данных соглашений.
2022-02-22T09:26
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PT0M14S
РИА Новости
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, ситуация в днр и лнр
09:26 22.02.2022 (обновлено: 11:05 22.02.2022)
Комитеты Госдумы рекомендовали ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР
Профильные комитеты Госдумы рекомендовали ратифицировать договоры с ЛНР и ДНР