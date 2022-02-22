01:36 22.02.2022 (обновлено: 06:47 22.02.2022)
Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет
База Госдумы: договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет, законопроект об этом направлен председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.
"Настоящий договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода", - говорится в статье 29 договора о сотрудничестве с ДНР, опубликованном на сайте базы законопроектов Госдумы.
Аналогичный текст есть и в договоре по ЛНР.
Дополняется, что проекты договоров предусматривают признание документов, выданных государственными органами друг друга.
Опубликовано: Никита Стома