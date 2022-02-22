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Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет
Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет - РИА Новости, 22.02.2022
Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет
Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет, законопроект об этом направлен председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T01:36
2022-02-22T06:47
луганская народная республика
донбасс
в мире
донецкая народная республика
госдума рф
вячеслав володин
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет, законопроект об этом направлен председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.Аналогичный текст есть и в договоре по ЛНР.Дополняется, что проекты договоров предусматривают признание документов, выданных государственными органами друг друга.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика, донбасс, в мире, донецкая народная республика, госдума рф, вячеслав володин, признание днр и лнр в россии
01:36 22.02.2022 (обновлено: 06:47 22.02.2022)
 
Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет

База Госдумы: договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет, законопроект об этом направлен председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.
"Настоящий договор заключается сроком на десять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить его действие не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода", - говорится в статье 29 договора о сотрудничестве с ДНР, опубликованном на сайте базы законопроектов Госдумы.
Аналогичный текст есть и в договоре по ЛНР.
Дополняется, что проекты договоров предусматривают признание документов, выданных государственными органами друг друга.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:20
Опубликованы указы Путина о признании ДНР и ЛНР
Опубликовано: Никита Стома
 
Луганская Народная РеспубликаДонбассВ миреДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФВячеслав ВолодинПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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