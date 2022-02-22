https://ria.ru/20220222/dogovory-1774211424.html

Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет

Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет - РИА Новости, 22.02.2022

Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет

Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет, законопроект об этом направлен председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T01:36

2022-02-22T01:36

2022-02-22T06:47

луганская народная республика

донбасс

в мире

донецкая народная республика

госдума рф

вячеслав володин

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774191735_0:412:2909:2048_1920x0_80_0_0_2445c010b31a2ad83484398575212449.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет, законопроект об этом направлен председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.Аналогичный текст есть и в договоре по ЛНР.Дополняется, что проекты договоров предусматривают признание документов, выданных государственными органами друг друга.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/ukaz-1774202298.html

луганская народная республика

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

луганская народная республика, донбасс, в мире, донецкая народная республика, госдума рф, вячеслав володин, признание днр и лнр в россии