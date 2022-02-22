https://ria.ru/20220222/dobrovoltsy-1774477366.html

Народная милиция ЛНР сообщила о росте числа добровольцев в республике

Народная милиция ЛНР сообщила о росте числа добровольцев в республике - РИА Новости, 23.02.2022

Народная милиция ЛНР сообщила о росте числа добровольцев в республике

В Луганской народной республике после объявленной всеобщей мобилизации каждый день растет число добровольцев, на пункты сбора мужчины приходят, не дожидаясь... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T22:27

2022-02-22T22:27

2022-02-23T01:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 22 фев – РИА Новости. В Луганской народной республике после объявленной всеобщей мобилизации каждый день растет число добровольцев, на пункты сбора мужчины приходят, не дожидаясь повесток, сформированной группе выдают форму и оружие, сообщает Народная милиция ЛНР."Ежедневно на сборные пункты Луганской народной республики приходит все большее количество мужчин и молодых парней, чтобы встать в один строй с действующими защитниками Луганской земли. Приходят добровольно, не дожидаясь повесток", - говорится в сообщении.В Народной милиции пояснили, что "сформированная команда прибывает в пункты приема личного состава Народной милиции, где получают форму, вещевое имущество и личное оружие".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика