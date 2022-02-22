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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/dnr-1774443924.html
В ДНР попросили жителей не снимать передвижение техники
В ДНР попросили жителей не снимать передвижение техники - РИА Новости, 22.02.2022
В ДНР попросили жителей не снимать передвижение техники
Управление Народной милиции Донецкой народной республики обратилось с просьбой к жителям ДНР не вести видео съёмку передвижения военной техники. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T19:43
2022-02-22T19:43
обострение ситуации в днр и лнр
эдуард басурин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой народной республики обратилось с просьбой к жителям ДНР не вести видео съёмку передвижения военной техники.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, украина, донбасс
19:43 22.02.2022
 
В ДНР попросили жителей не снимать передвижение техники

Народная милиция ДНР обратилась с просьбой к жителям не снимать передвижение техники

© AP PhotoБронетехника ВСУ на востоке Украины
Бронетехника ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo
Бронетехника ВСУ на востоке Украины
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой народной республики обратилось с просьбой к жителям ДНР не вести видео съёмку передвижения военной техники.
"Хочу обратиться к гражданам нашей республики с настоятельной просьбой не осуществлять фото-видео съемку передвижения военнослужащих, вооружения и военной техники Народной милиции с целью исключения использования указанной информации противником", - сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВ миреУкраинаДонбасс
 
 
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