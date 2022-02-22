В ДНР попросили жителей не снимать передвижение техники
Народная милиция ДНР обратилась с просьбой к жителям не снимать передвижение техники
© AP PhotoБронетехника ВСУ на востоке Украины
© AP Photo
Бронетехника ВСУ на востоке Украины
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой народной республики обратилось с просьбой к жителям ДНР не вести видео съёмку передвижения военной техники.
"Хочу обратиться к гражданам нашей республики с настоятельной просьбой не осуществлять фото-видео съемку передвижения военнослужащих, вооружения и военной техники Народной милиции с целью исключения использования указанной информации противником", - сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев