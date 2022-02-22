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В ДНР попросили жителей не снимать передвижение техники

В ДНР попросили жителей не снимать передвижение техники - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР попросили жителей не снимать передвижение техники

Управление Народной милиции Донецкой народной республики обратилось с просьбой к жителям ДНР не вести видео съёмку передвижения военной техники. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:43

2022-02-22T19:43

2022-02-22T19:43

обострение ситуации в днр и лнр

эдуард басурин

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Управление Народной милиции Донецкой народной республики обратилось с просьбой к жителям ДНР не вести видео съёмку передвижения военной техники.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

донбасс

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, в мире, украина, донбасс