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ВСУ пять раз нарушили режим тишины за полчаса, заявили в ДНР

ВСУ пять раз нарушили режим тишины за полчаса, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

ВСУ пять раз нарушили режим тишины за полчаса, заявили в ДНР

Киев пять раз нарушил режим тишины в ДНР за полчаса, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями снаряды, заявило представительство республики в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:31

2022-02-22T15:31

2022-02-22T15:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

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широкино

россия

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Киев пять раз нарушил режим тишины в ДНР за полчаса, в том числе используя запрещенные минскими соглашениями снаряды, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:40 - н.п. Металлист (укр. Травневое) - н.п. Доломитное: выпущено 8 мин калибром 120 мм; 13:55 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 16 мин калибром 120 мм; 14:00 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено 12 мин калибром 120 мм; 14:05 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 7 мин калибром 120 мм; 14:10 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, широкино, россия, ситуация в днр и лнр