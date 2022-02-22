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Платежным средством в ДНР является российский рубль, заявили в МИД

Платежным средством в ДНР является российский рубль, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022

Платежным средством в ДНР является российский рубль, заявили в МИД

Платёжным средством на территории ДНР и ЛНР является российский рубль, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, представляя проект договора в Госдуме. РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T12:20

2022-02-22T12:47

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Платёжным средством на территории ДНР и ЛНР является российский рубль, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, представляя проект договора в Госдуме."Предусмотрено принятие Российской Федерацией эффективных мер для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем республик, исходя из того, что платежным средством на территории республик является российский рубль", - сказал Руденко.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774274868.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

днр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир путин, в мире, экономика