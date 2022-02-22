12:20 22.02.2022 (обновлено: 12:47 22.02.2022)
Платежным средством в ДНР является российский рубль, заявили в МИД
МИД: платежным средством на территории ДНР является российский рубль
Рублевые монеты и купюры
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Платёжным средством на территории ДНР и ЛНР является российский рубль, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, представляя проект договора в Госдуме.
"Предусмотрено принятие Российской Федерацией эффективных мер для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем республик, исходя из того, что платежным средством на территории республик является российский рубль", - сказал Руденко.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева