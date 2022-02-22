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Платежным средством в ДНР является российский рубль, заявили в МИД
Платежным средством в ДНР является российский рубль, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Платежным средством в ДНР является российский рубль, заявили в МИД
Платёжным средством на территории ДНР и ЛНР является российский рубль, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, представляя проект договора в Госдуме. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:20
2022-02-22T12:47
днр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Платёжным средством на территории ДНР и ЛНР является российский рубль, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, представляя проект договора в Госдуме."Предусмотрено принятие Российской Федерацией эффективных мер для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем республик, исходя из того, что платежным средством на территории республик является российский рубль", - сказал Руденко.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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днр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин, владимир путин, в мире, экономика
12:20 22.02.2022 (обновлено: 12:47 22.02.2022)
 
Платежным средством в ДНР является российский рубль, заявили в МИД

МИД: платежным средством на территории ДНР является российский рубль

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рублевые монеты и купюры
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Платёжным средством на территории ДНР и ЛНР является российский рубль, заявил во вторник замглавы МИД РФ Андрей Руденко, представляя проект договора в Госдуме.
"Предусмотрено принятие Российской Федерацией эффективных мер для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем республик, исходя из того, что платежным средством на территории республик является российский рубль", - сказал Руденко.
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин: решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Киева
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ДНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинВ миреЭкономика
 
 
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