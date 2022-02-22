https://ria.ru/20220222/dnr-1774293796.html

Украина стягивает еще больше военной техники к ДНР, заявил Басурин

Украина стягивает еще больше военной техники к ДНР, заявил Басурин - РИА Новости, 22.02.2022

Украина стягивает еще больше военной техники к ДНР, заявил Басурин

Киев стягивает все больше военной техники к линии соприкосновения, сообщил замруководителя Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:11

2022-02-22T12:11

2022-02-22T13:59

в мире

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

донецкая народная республика

луганская народная республика

правый сектор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_8e41081f8dadf86443f3906acc6cb305.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Киев стягивает все больше военной техники к линии соприкосновения, сообщил замруководителя Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Военные никуда украинские не делись, они там остались, плюс это еще "правосеки" (члены "Правого сектора"*. — Прим. ред.), это еще наемники. Техника не отведена, она только подтягивается, в еще большем количестве подтягивается", — рассказал он в эфире "России 24".Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках. В МИД подчеркнули, что решение принято на основе положений Устава ООН.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>*Организация признана в России экстремистской и запрещена

https://ria.ru/20220221/voda-1774075611.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, правый сектор