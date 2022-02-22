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Украина стягивает еще больше военной техники к ДНР, заявил Басурин
Украина стягивает еще больше военной техники к ДНР, заявил Басурин - РИА Новости, 22.02.2022
Украина стягивает еще больше военной техники к ДНР, заявил Басурин
Киев стягивает все больше военной техники к линии соприкосновения, сообщил замруководителя Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:11
2022-02-22T13:59
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донецкая народная республика
луганская народная республика
правый сектор
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Киев стягивает все больше военной техники к линии соприкосновения, сообщил замруководителя Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Военные никуда украинские не делись, они там остались, плюс это еще "правосеки" (члены "Правого сектора"*. — Прим. ред.), это еще наемники. Техника не отведена, она только подтягивается, в еще большем количестве подтягивается", — рассказал он в эфире "России 24".Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках. В МИД подчеркнули, что решение принято на основе положений Устава ООН.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;*Организация признана в России экстремистской и запрещена
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, правый сектор
12:11 22.02.2022 (обновлено: 13:59 22.02.2022)
 
Украина стягивает еще больше военной техники к ДНР, заявил Басурин

Басурин: Украина подтягивает еще больше военной техники к ДНР

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Киев стягивает все больше военной техники к линии соприкосновения, сообщил замруководителя Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Военные никуда украинские не делись, они там остались, плюс это еще "правосеки" (члены "Правого сектора"*. — Прим. ред.), это еще наемники. Техника не отведена, она только подтягивается, в еще большем количестве подтягивается", — рассказал он в эфире "России 24".
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В МИД подчеркнули, что решение принято на основе положений Устава ООН.
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В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
*Организация признана в России экстремистской и запрещена
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПравый сектор
 
 
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