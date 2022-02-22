12:11 22.02.2022 (обновлено: 13:59 22.02.2022)
Украина стягивает еще больше военной техники к ДНР, заявил Басурин
Басурин: Украина подтягивает еще больше военной техники к ДНР
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Киев стягивает все больше военной техники к линии соприкосновения, сообщил замруководителя Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Военные никуда украинские не делись, они там остались, плюс это еще "правосеки" (члены "Правого сектора"*. — Прим. ред.), это еще наемники. Техника не отведена, она только подтягивается, в еще большем количестве подтягивается", — рассказал он в эфире "России 24".
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В МИД подчеркнули, что решение принято на основе положений Устава ООН.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
*Организация признана в России экстремистской и запрещена
Опубликовано: Екатерина Зайцева